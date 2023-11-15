15 ноября 2023, 16:33

План по контрактникам досрочно выполнили в Москве

Сайт мэра и правительства Москвы
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Задание Минобороны по набору контрактников досрочно выполнили в Москве. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

По словам мэра, с начала года более 22 тысяч человек записались на службу в армии. Однако прием добровольцев продолжится.

«Как работал пункт, так и будет работать. Желающих достаточно много», - отметил Собянин.

Отбор на военную службу по контракту в Москве можно пройти в едином пункте на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Также запись открылась на портале mos.ru , где выложили перечень нужных документов.

Более восьми тысяч добровольцев обратились в пункт подготовки контрактников в Московской области. Он открылся в апреле этого года. Из восьми тысяч обратившихся в учреждение свыше 3,6 тысячи - жители Балашихи.

Военные Сергей Собянин Москва 2023
15 ноября 2023, 16:58
Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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С 9 по 10 декабря в пространстве «Хлебозавод № 9» пройдет благотворительный фестиваль под названием «Город неравнодушных». Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все средства от продажи направят на помощь детям, многодетным семьям, людям старшего возраста и приютам для животных», - рассказал мэр Москвы.

Главным событием фестиваля станет благотворительный маркет, где можно будет приобрести товары, сделанные вручную, и изделия, созданные подопечными местных некоммерческих организаций.

На фестивале пройдут мастер-классы по созданию новогодних сувениров и лекции известных благотворительных деятелей и представителей фондов. В рамках мероприятия организуют квест, который поможет лучше понять работу некоммерческих организаций. Посетители также смогут стать участниками иммерсивного спектакля.

Другую благотворительную акцию провел театр «Светильник» в Балашихе. Часть собранных средств от билетов на детский спектакль направили на дорогостоящие анализы, необходимые двум мальчикам с аутизмом.

Благотворительность Фестивали Сергей Собянин Москва 2023
15 ноября 2023, 16:38
Генпрокуратура добилась от Wildberries изменения 20 правил работы с покупателями
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Компания Wildberries изменит правила работы после прошедшей прокурорской проверки. Об этом заявила пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Маркетплейсу придется пересмотреть около 20 правил, регламентирующих взаимоотношения компании, продавцов и покупателей. Клиенты Wildberries теперь без последствий смогут отказаться от проверки товара при получении.

После изменения правил срок доставки товарa будет продлеваться только по согласованию с покупателем, потребители также смогут отказаться от приобретенной продукции и технически сложных устройств.

«Неукоснительное соблюдение прав потребителей в сфере дистанционной торговли находится на контроле в Генеральной прокуратуре Российской Федерации», - отметили в пресс-службе.

Ранее маркетплейс ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки, если клиент оплачивал товары через международные карты Visa и Mastercard.

Генпрокуратура совместно с Роспотребнадзором и Банком России начала проверку законности этих действий, а также взяла на контроль соблюдение прав потребителей.

Генпрокуратура РФ Маркетплейсы
15 ноября 2023, 15:54
Книгу «Война Империй» Андрея Медведева решили переиздать
РИА «Новости»
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Книгу «Война Империй» решили переиздать. Об этом сообщил автор произведения, журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, причиной тому стала актуальность книги в сложившейся ситуации. Произведение повествует о Большой игре - противостоянии Великобритании и России в Азии, на Балканах и Черном море.

«В этот раз будет в двух частях. Сейчас будет первая. „Война Империй. Книга первая. Безжалостная тактика крепких позиций“», - рассказал Медведев.

Автор напомнил, что «Война Империй» представляет собой мозаику фактов, событий, биографий и захватывающих историй о людях, чья партия в Игре оказалась наиболее заметной. Первая книга охватывает период укрепления геополитических позиций двух великих держав - от дружелюбного недоверия в начале отношений до Крымской войны 1853–1856 годов.

Опрос Fix Price ранее показал, что 76% россиян делают выбор в пользу бумажных книг. Электронные версии предпочитают 37% респондентов.

Книги Россия
15 ноября 2023, 15:51
Уровень безработицы в России снизился более чем в три раза с начала 2000-х
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Уровень безработицы в России снизился более чем в три раза с начала 2000-х годов и достиг 3%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Голикова совместно с министром труда и соцзащиты Антоном Котяковым в режиме телемоста открыла пять центров занятости в Белгородской, Самарской и Липецкой областях. Запуск центров состоялся в рамках выставки-форума «Россия».

«Мы все забыли очень сложные времена 2000-х, когда уровень безработицы в РФ, по данным Международной организации труда, составлял 10,6%», - отметила вице-премьер.

Сегодня Россия пришла к показателю 3%, и этой цифры удалось достичь во многом благодаря работе центров карьеры, указала Голикова. С момента принятия антироссийских санкций эти учреждения стали местом сопровождения для предприятий и работников, а также подставили им плечо, обратила внимание вице-премьер.

К концу 2023 года в России будут работать 500 модернизированных центров занятости, добавила Голикова. По ее словам, еще 346 таких организаций планируют запустить в 2024 году.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников спрогнозировал рост зарплат в стране на фоне низкой безработицы. По мнению главы министерства, доходы россиян будут повышаться с 2024 по 2026 год.

Работа Выставка-форум «Россия»

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