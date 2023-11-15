План по контрактникам досрочно выполнили в Москве
Задание Минобороны по набору контрактников досрочно выполнили в Москве. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.
По словам мэра, с начала года более 22 тысяч человек записались на службу в армии. Однако прием добровольцев продолжится.
«Как работал пункт, так и будет работать. Желающих достаточно много», - отметил Собянин.
Отбор на военную службу по контракту в Москве можно пройти в едином пункте на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. Также запись открылась на портале mos.ru , где выложили перечень нужных документов.
Более восьми тысяч добровольцев обратились в пункт подготовки контрактников в Московской области. Он открылся в апреле этого года. Из восьми тысяч обратившихся в учреждение свыше 3,6 тысячи - жители Балашихи.