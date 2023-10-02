Плачущего ребенка нашли в захламленной квартире на северо-западе Москвы

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В ведомстве уточнили, что жители одного из домов на Новокуркинском шоссе услышали плач ребенка, который доносился из соседней квартиры. Они сразу же вызвали полицейских.

Прибывшие на место сотрудники МВД увидели в квартире годовалого мальчика. Он находился один посреди бардака и разбросанных вещей. При этом еды в холодильнике не было.

Мальчика доставили в больницу. Все обстоятельства и причины произошедшего установят правоохранители под контролем прокуратуры. Также будут решать вопрос о лишении матери родительских прав за ненадлежащий уход за ребенком.

Ранее полиция Магнитогорска освободила женщину и ребенка из плена сожителя. Жильцы многоэтажного дома долгое время жаловались на странного соседа, который раскидывал по подъезду мусор и справлял малую нужду в лифте.