Пивоваров уволил часть команды издания «Редакция»

«Одним из первых следствий этого закона для меня стала необходимость попрощаться со значительной частью команды, поскольку я просто не могу больше платить людям зарплату», - написал Пивоваров*.

Журналист пожаловался, что проект работает «в белую» и находится в России. Все рекламодатели, по словам Пивоварова*, тоже российские. По его мнению, законопроект больнее ударит по живущим в стране, а не по тем, кто переехал за рубеж и работает там.

Пивоваров* добавил, что свой личный канал планирует вести сам. Он признался, что для него это «болезненные изменения».

*Алексей Пивоваров внесен решением Минюста России в список иноагентов летом 2022 года.