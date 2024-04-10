10 апреля 2024, 10:41

Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел самое тяжелое испытание

РИА «Новости»
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Разработанный в КБ «Высокоточные комплексы» пистолет-пулемет ПП-2000 прошел тест в рамках проекта «Наш краш». Оружие продолжило стрелять с грязью внутри ствола.

Видео экстремальных тестов опубликовал «Ростех». ПП-200 бросали на лед с высоты, погружали в грязную воду. На пистолет-пулемет наезжали легковым автомобилем. Несмотря на это, оружие продолжило штатно стрелять.

Подобные испытания раньше не проводились. «Ростех» также протестировал непрерывную стрельбу, выпустив из ПП-2000 свыше 400 патронов. Его ствол разогрелся так сильно, что на нем таял лед. Однако оружие не дало осечку. При этом разработчик гарантировал ее отсутствие только при 160 непрерывных выстрелах.

Ранее «Ростех» сообщил, что в России в 50 раз нарастили объемы производства боеприпасов для стрелкового оружия.

Стрельба Ростех Оружие
10 апреля 2024, 10:47
Прокуратура обжалует приговор водителю, сбившему поэта Рубинштейна
РИА «Новости»
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Прокуратура Москвы посчитала наказание сбившему Льва Рубинштейна водителю слишком мягким и подала прошение о пересмотре судебного решения. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале столичного ведомства.

«В связи с мягкостью назначенного наказания Останкинский межрайонный прокурор внес апелляционное представление на приговор суда», - рассказали в пресс-службе.

Поэт и публицист Лев Рубинштейн попал под колеса автомобиля на улице Образцова на северо-востоке Москвы в первой половине января. Пострадавшего доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где врачи почти неделю бились за то, чтобы спасти жизнь 79-летнего мужчины. Однако 14 января он скончался.

Водителя легкового автомобиля, сбившего поэта на пешеходном переходе, признали виновным в аварии. Он получил один год и восемь месяцев условно.

Суд Прокуратура РФ Водители Москва
10 апреля 2024, 10:02
Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом
РИА «Новости»
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Ураза-байрам на протяжении столетий олицетворяет стремление к нравственному совершенствованию, радость обновления, чистоту поступков и помыслов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении мусульман с праздником, сообщила пресс-служба Духовного управления мусульман России.

«Мусульмане России бережно хранят богатейшие религиозные, культурные и исторические традиции предков, следуют отеческим заветам и отмечают праздник в семейном круге и своих общинах, а также оказывают помощь нуждающимся», - говорится в поздравлении президента.

Путин отметил, что мусульманские организации принимают активное участие в жизни страны, плодотворно взаимодействуют с общественными и государственными структурами, а также поддерживают ветеранов и участников специальной операции.

«Желаю вам успехов, здоровья и всего наилучшего, - заключил президент.

Ранее религиовед Александр Невеев рассказал «360» об особенностях празднования Ураза-байрама в России.

Праздники Россия Владимир Путин Ислам
10 апреля 2024, 09:59
Движение поездов в Смоленской области восстановили после обрушения моста
РИА «Новости»
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Движение поездов через Вязьму в Смоленской области, где обрушился путепровод, полностью восстановили. Открыто движение по второму главному пути. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги в Telegram-канале.

Движение открыли в ночь на 10 апреля по второму главному пути на участке Семлево - Вязьма в Смоленской области. В пресс-службе МЖД отметили, что при ликвидации последствий обрушения моста задействовали четыре восстановительных поезда, 20 единиц тяжелой техники. К работам привлекли свыше 300 железнодорожников.

«Всего с путей убрано 450 тонн железобетонных фрагментов моста. Заново проведено устройство земляного полотна, систем связи и контактной сети, уложены новые пути», - добавили в МЖД.

ЧП в Вязьме произошло 8 апреля. В результате обрушения путепровода погиб один человек, пятеро получили травмы. В числе пострадавших оказался 14-летний подросток.

Обрушения Дороги Поезда
10 апреля 2024, 08:58
Володин заявил о дефиците врачей в России
РИА «Новости»
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В России не хватает врачей. По итогам 2023 года дефицит составил около 30 тысяч специалистов. При этом медиков в стране готовят 163 вуза. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам депутата, 46 вузов находятся в ведении Минздрава, в остальных 117 медицинские факультеты открыты сравнительно недавно, они подведомственны Минобрнауки. Володин подчеркнул, что во многих из этих вузов нет ни научной школы, ни опытного преподавательского состава, ни собственной клинической базы.

«Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель - Минобрнауки - и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу», - добавил спикер ГД.

По его мнению, именно Минздрав должен устанавливать стандарты и требования к обучению медиков. Володин предположил, что это положительно отразится на подготовке медперсонала и на качестве системы здравоохранения России.

Здравоохранение Госдума РФ Врачи

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