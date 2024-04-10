Пистолет-пулемет ПП-2000 прошел самое тяжелое испытание

Видео экстремальных тестов опубликовал «Ростех». ПП-200 бросали на лед с высоты, погружали в грязную воду. На пистолет-пулемет наезжали легковым автомобилем. Несмотря на это, оружие продолжило штатно стрелять.

Подобные испытания раньше не проводились. «Ростех» также протестировал непрерывную стрельбу, выпустив из ПП-2000 свыше 400 патронов. Его ствол разогрелся так сильно, что на нем таял лед. Однако оружие не дало осечку. При этом разработчик гарантировал ее отсутствие только при 160 непрерывных выстрелах.

Ранее «Ростех» сообщил, что в России в 50 раз нарастили объемы производства боеприпасов для стрелкового оружия.