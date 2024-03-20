Письмо о «запрете бабушек» разослали в детсады и школы в Чебоксарах
Руководитель отдела по опеке в Чебоксарах разослала в детские сады и школы письма о «запрете бабушек». Министерство образования Чувашии решило провести проверку по факту случившегося, сообщило РИА «Новости».
В письмах потребовали сообщать о детях, за которыми присматривают бабушки, а не родители. Информацию о необычной просьбе руководителя отдела по опеке распространили в социальных сетях. Ситуация вызвала возмущение общественности и активные обсуждения в интернете.
Минобразования региона пообещало провести тщательную проверку работы отдела опеки в Чебоксарах и выяснить, соответствуют ли действия сотрудников законам и нормам этики.
Большинство россиян считают, что бабушки и дедушки обязаны помогать с воспитанием внуков. С такой позицией выступили 90% респондентов. Опрос провел сайт kp.ru.