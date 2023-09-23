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Косов посетил квартирник с участием рок-певца в ресторане московского отеля. После мероприятия зрители концерта обнаружили 62-летнего писателя без сознания в гардеробе. Прибывшие на место медики констатировали его смерть. Врачи также обнаружили у Косова травму головы.

«Предварительно, писатель упал и ударился. Сотрудников гостиницы сейчас опрашивают», - уточнили журналисты.

Юрий Косов получил известность как автор книг «Магия детских желаний» и «Благодарность». Кроме того, он занимался благотворительностью: инвестировал в проекты по развитию талантов детей и возглавлял фонд «Добродетель».

Ранее дочь иллюстратора Германа Мазурина рассказала о возможной причине смерти своего отца. По ее словам, художник получил черепно-мозговую травму, после чего умер в больнице из-за оторвавшегося тромба.