Пилотный проект по знакомству с работой в ретейле запустили в Московском регионе для людей с инвалидностью

Другие участники тоже рассказали о положительных эмоциях от проекта. Например, Елена давно искала работу и порадовалась возможности попробовать себя в новой должности.

«Мне понравилось, что меня научили новым навыкам, в частности работе с кассой самообслуживания», - отметила участница.

«Больше всего мне понравилось выставлять товар на полки. Запомнилось, как сотрудники мне улыбались. Я хочу и готов трудоустраиваться и работать дальше», - сообщил другой участник, Никита.

«Об этом проекте мне рассказала мама. Мне понравилось помогать людям и выкладывать товары», - сказала Анастасия, также посетившая экскурсию.

Экскурсии с целью трудоустройства стали частью программы «Пятерочка» с заботой». Попробовать свои силы в магазинах Московского региона в рамках проекта люди с ОВЗ могут до 8 декабря. Подробнее можно узнать на сайте.

По словам Елены Нетяговой, проект могут масштабировать и на другие регионы присутствия торговой сети. Для этого компания тщательно прорабатывает алгоритм найма работников с инвалидностью.

Организатором программы также стал инклюзивный проект Everland. Его психологи и HR-специалисты встречаются с желающими принять участие в проекте, рассказывают об особенностях разных профессий и помогают каждому выбрать подходящую для ознакомительной экскурсии. Сотрудников магазинов эксперты Everland учат взаимодействию в инклюзивной команде.

Программа по трудоустройству приносит пользу сразу трем категориям населения, отметил сооснователь социального проекта Everland Игорь Новиков. Первая - люди с инвалидностью, вторая - действующие сотрудники магазинов, третья - все, кто приходит за покупками.

«Когда в магазине появляется сотрудник с инвалидностью, люди начинают привыкать к инклюзии, сообщество начинает меняться», - пояснил Новиков.

Участница проекта «Один день в „Пятерочке“» Светлана узнала о программе в соцсетях. Женщина заполнила форму онлайн, прошла обычное и психологическое собеседование, а затем попала на экскурсию и попробовала себя в роли консультанта на кассе самообслуживания. По словам Светланы, поначалу ей было трудно.

«Но я очень старалась, и мне помогали! За мной закрепили наставника, очень милую девушку. Все получилось», - поделилась Светлана.

Участники пилотного проекта могут проверить свои силы в качестве работников торгового зала, консультантов касс самообслуживания или сборщиков заказов, посетив практико-ориентированную экскурсию «Один день в „Пятерочке“». Во время визита в магазин человек с инвалидностью знакомится с наставниками, выполняет задачи по инструкции в течение 3,5 часа и получает сертификат.

Если участник успешно выполнит все задачи и захочет трудоустроиться, а работодатель подтвердит свою готовность сотрудничать с ним, то он может в ближайшее время начать свое оформление.

«Торговая сеть „Пятерочка“ придерживается принципов равенства сотрудников, а это значит, что трудоустроиться в наши магазины в случае успешного прохождения интервью могут кандидаты вне зависимости от возраста, пола, внешности или социального статуса.», - сказала директор департамента управления персоналом территории «Центр» торговой сети «Пятерочка» Елена Нетягова.

«Люди хорошо выполняют свои обязанности с совершенно разными диагнозами, нет никакой дискриминации. Также в рамках программы устойчивого развития „Пятерочка“ с заботой“ мы комплексно подходим к вопросу инклюзии - адаптируем пространство магазинов и персонал. Всем должно быть доступно и удобно: и со стороны клиента и со стороны сотрудника», - отметила руководитель устойчивого развития торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.