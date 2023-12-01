01 декабря 2023, 11:14

Пик роста зарплат прошел в России

РИА «Новости»
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Пик роста зарплат в России прошел. По данным РБК, у бизнеса заканчиваются средства на «зарплатную гонку» из-за скачка стоимости денег в экономике.

Темп роста зарплат в России в сентябре замедлился. В годовом соотношении реальные оплаты труда - за вычетом инфляции - поднялись на 7,2%. Уровень безработицы обновил исторический минимум, составив всего 2,9%.

«Пик роста зарплат мы прошли, и в дальнейшем, уже с октября, мы увидим его дальнейшее торможение. В лучшем случае темпы роста зарплат будут двигаться соразмерно инфляции», - рассказал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

В НИИ труда Минтруда России уточнили, что в стране образовался устойчивый рынок труда соискателей. Повышенный спрос на специалистов наблюдается в производственных отраслях, строительстве, IТ-секторе, логистике. Там же сохраняются высокие зарплаты.

По словам профессора департамента организационного поведения и управления человеческими ресурсами Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Елены Варшавской, за ростом заработной платы стоит не «охота за головам» (head hunting), а «охота за руками». Предприятия нуждаются в профессионалах.

Пик роста зарплат в России прошел. По данным РБК , у бизнеса заканчиваются средства на «зарплатную гонку» из-за скачка стоимости денег в экономике.

Россия Зарплаты
01 декабря 2023, 11:58
Мультимедийный концерт «Музыкальные миры АНИМЕ» пройдет в Москве
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Оркестр и хор Nella Musica Orchestra представит очередную премьеру — «Музыкальные миры АНИМЕ». Концерт пройдет 6 декабря на сцене Vegas City Hall.

Иммерсивный концерт посвятят отношениям природы и человечества, а также тому, как необходимо сохранять равновесие - тот естественный баланс, необходимый для жизни обоих.

Площадка Vegas City Hall представляет собой многофункциональный концертный зал. Здесь проводят цирковые спектакли, детские шоу, семейные праздники, акустические концерты, конференции и презентации.

Артисты представят зрителям путешествие с полным погружением в мир культовых аниме. В программу включили музыку из таких картин как «Атака Титанов», «Навсикая из Долины ветров», «Наруто», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Тетрадь смерти», «Когда плачут цикады», «Эльфийская песнь», «Небесный замок Лапута», «Унесенные призраками», «Мой сосед Тоторо», «Ведьмина служба доставки». Выступление будет сопровождаться уникальным видеорядом.

Концерты Музыка Москва 2023
01 декабря 2023, 11:25
Малышка-панда из московского зоопарка начала ползать
Unsplash
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Детеныш панды из московского зоопарка начал ползти, что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили, что он хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед. Видео первых достижений малыша опубликовали в Telegram-канале генерального директора зоосада Светланы Акуловой.

«Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно», - подчеркнули ветеринары.

Первым достижениям детеныша ничего не мешает: пол в вольере теплый и покрыт специальным материалом. Иногда у панды проскальзывают лапы, но это нормально, так как конечности еще до конца окрепли.

Несколько дней назад малыш показал свои первые зубы. Это два нижних клыка. До полугода должны вылезти все молочные, которые к полутора годам сменят коренные.

Животные Зоопарки Москва 2023
01 декабря 2023, 07:50
Российские производители виски указали на бешеный рост продаж — СМИ
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Российский виски смог обойти по качеству многие импортные аналоги. Производители обратили внимание на бешеный рост продаж этого напитка, сообщило РИА «Новости».

По мнению участников отрасли, вслед за популярностью отечественного виски через 3-5 лет увеличится и доля российского производства напитка на рынке.

Представитель российской алкогольной компании Luding Group рассказал, что качество виски улучшилось, но в производстве приходится пока применять зарубежные дистилляты.

«Три года назад мы приняли стратегию развития, согласно которой взяли курс на локализацию портфеля во всех категориях. Совместно с партнерами мы реализуем данные планы», - отметили в компании.

По информации директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, отечественный виски занимает сейчас около 50% рынка. При этом 48% из них производятся из импортных дистиллятов.

Ранее Дробиз анонсировал завоз алкогольных напитков Pernod Ricard в Россию по параллельному импорту. Он добавил, что потребитель не заметит разницы в цене из-за ухода компании.

Алкоголь Экономика
01 декабря 2023, 07:02
Российские финны потребовали открыть хотя бы один погранпункт
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Решение Финляндии закрыть все пункты пропуска на российской границе сказались на ее собственных гражданах. Живущие в России финны пожаловались Iltalehti на невозможность ездить на родину.

Совладелец транспортной компании в Котке, уроженец Аландских островов Ян Хави семь лет назад переехал в Санкт-Петербург. Его шокировало решение правительства закрыть все пункты пропуска на восточной границе. Он обвинил финские власти в нежелании позаботиться о собственных гражданах.

«В решении были полностью забыты финны, проживающие в России. <…> Мы просто задаемся вопросом, почему нас за это наказывают. <…> Почему ни одна пограничная станция не может быть открыта для граждан Финляндии?» - сказал он.

С понедельника по пятницу мужчина ездил на родину, где работает его фирма. От Санкт-Петербурга до Котки более 200 километров, и Яна Хави устраивал такой маршрут. Но после закрытия КПП придется пробираться не напрямую, а через Эстонию. Последняя не пускает авто с российскими номерами, поэтому единственный вариант - с пересадками. Сначала предприниматель должен приехать на автобусе в Таллинн, оттуда на пароме в Хельсинки, а потом на автобусе до Котки.

Мужчина подал жалобу омбудсмену. Он заявил, что даже во время пандемии коронавируса гражданам Финляндии разрешали проезжать через границу, а теперь ее закрыли. Ян Хави рассказал, что его знакомые из Светогорска потеряли работу в Иматре из-за закрытия границ.

Контрольно-пропускные пункты закрыли до 13 декабря, объяснив наплывом беженцев из третьих стран. Финляндия расторгла договор с Россией о приграничном сотрудничестве.

Финляндия Визы

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