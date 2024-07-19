19 июля 2024, 17:24

Пианиста Евгения Кисина внесли в реестр иноагентов

РИА «Новости»
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Известный пианист-виртуоз и лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин* попал в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России. Как следует из опубликованных данных ведомства, он принимал участие в сборе средств для украинских войск.

Также в реестр вошли сын поэта Александра Галича, занимающий пост архиепископа в Апостольской православной церкви и живущий в Санкт-Петербурге, Григорий Михнов-Вайтенко*. Он распространял недостоверную информацию об органах власти России, а также выступал против специальной военной операции.

Иностранными агентами стали бывший советский разведчик, который ведет свой блог на YouTube, Юрий Швец*, призывавший к усилению санкций против России, и активист из Саратова Дмитрий Цибирев*, который работал с признанными в России нежелательными организациями и призывал к несогласованным митингам и пикетам.

Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов фонд «Правовая инициатива»*. В ведомстве пояснили свое решение ликвидацией организации.

*Признаны в России иностранными агентами.

Известный пианист-виртуоз и лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин* попал в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России. Как следует из опубликованных данных ведомства , он принимал участие в сборе средств для украинских войск.

Иноагенты
19 июля 2024, 17:11
Блогер Эдвард Билл надел полицейскую форму и возмутил МВД
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Скандально прославившийся блогер Эдвард Билл пошел на новый пранк. В форме сотрудника полиции с надписью «самокатная патрульная служба» он вместе с напарником прокатился на самокате по Одинцовскому городскому округу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

Свидетели пранка скандального блогера заявили, что сразу узнали Билла.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник сообщил, что поведение пранкера не понравилось полицейским, которые начали проверку блогера за незаконное ношение формы. Теперь Биллу грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

В апреле 2021 года Эдвард Билл за рулем Audi выехал на встречную полосу Новинского бульвара в центре Москвы и врезался в Volkswagen, которым управляла Мария Артемова. С тяжелыми травмами женщину отвезли в реанимацию, где она впала в кому. Против Билла завели уголовное дело.

Расследование и суд продолжались почти год и в марте 2022 года Пресненский суд Москвы приговорил блогера к году и двум месяцам колонии.

Адвокаты Билла настаивали, что он полностью оплатил лечение пострадавшей в 11 миллионов рублей и обязался ежемесячно выплачивать еще по 250 тысяч до полного ее выздоровления.

Штрафы Блогеры Полиция Эдвард Бил
19 июля 2024, 13:28
Кремль оценил рост рейтинга Путина в опросах россиян
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин проводит свою работу, не ориентируясь на рейтинги доверия, которые составляют по итогам социологических опросов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал данные последнего опроса фонда «Общественное мнение», из которого следует, что уровень доверия Путину среди россиян вырос до 80,9%.

«Да, вы правильно абсолютно понимаете. В этом плане ничего не изменилось», - заявил Песков, отвечая на реплику журналистам, что президент работает, не обращая внимания на рейтинги.

Фонд «Общественное мнение» провел опрос с 28 по 30 июня среди 1,5 тысячи россиян. В спонтанном рейтинге доверия политикам рейтинг президента России составил 39,6%. Также положительно оценили работу правительства 54% респондентов.

Кремль Дмитрий Песков Опросы Рейтинги Владимир Путин
19 июля 2024, 08:40
Несколько городов на юге России остались без света из-за аварий
РИА «Новости»
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Отключения света произошли вечером 18 июля в нескольких курортных городах на юге России. Перебои с электричеством зафиксировали в Ялте и Севастополе. Также проблемы в течение дня наблюдались в Геленджике и Пятигорске.

В администрации Ялты сообщали, что аварийное отключение электроснабжения в центре города произошло из-за повреждения высоковольтного кабеля на подстанции «Дарсан». На место прибыли специалисты «Крымэнерго». Устранить неисправность обещали в течение четырех-пяти часов.

«Уважаемые ялтинцы, просьба экономно использовать электроэнергию. Не включать одновременно в сеть мощные электроприборы и по возможности сократить энергопотребление», - призвали власти города.

Поздно вечером на здании администрации погасили подсветку , а уличное освещение в центральной части города перевели в дежурный режим - оно работало через один светильник.

Всю городскую иллюминацию, включая освещение дорог, отключали на 10 минут в Севастополе. Врио замглавы города Евгений Горлов пояснил, что эта мера должна обеспечить стабильное электроснабжение в жилых домах.

«От диспетчера филиала ФО „СО ЕЭС“ Черноморское РДУ поступило распоряжение высвободить восемь мегаватт электроэнергии», - уточнил он.

В пятницу, 19 июля, подачу электроэнергии ограничат на более чем 25 улицах. Информацию с адресами опубликовали в Telegram-канале «Севастопольэнерго».

В Геленджике утром 18 июля заявили о выходе из строя высоковольтного оборудования на питающем центре. Из-за этого обесточенными оказались несколько улиц и микрорайонов, сообщили в муниципальном центре управления города.

Также временные отключения были в Пятигорске и расположенных рядом поселках Горячеводский, Свободы и Винсады.

«С 17:56 18 июля для ликвидации перегруза в электрических сетях высокого напряжения вышестоящей сетевой организации <…> введен график временного отключения электроэнергии. Режим обязаны исполнять все сетевые организации», - заявляли в «Пятигорскэнерго».

В организации уточнили, что график обычно вводится на период от полутора до четырех часов. После отмены ограничения электроснабжение восстановят.

Электричество Россия
19 июля 2024, 08:25
Пересмотр миграционного законодательства назвали приоритетным для Госдумы
РИА «Новости»
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Для Государственной думы совершенствование нынешнего миграционного законодательства имеет приоритетное значение. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По его словам, в нижней палате парламента сейчас находятся 25 законопроектов, направленных на определение правового положения иностранных граждан, регулирование контроля за миграцией и решение связанных с предоставлением гражданства вопросов. Большую часть инициатив внесли сами депутаты.

«Важно подчеркнуть, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в компетенции многих ведомств и министерств. Это означает, что решение нужно искать совместно. В связи с этим правительству, Следственному комитету, МВД и Генпрокуратуре направили запрос о предоставлении предложений по контролю за незаконной миграцией», - написал Володин.

Днем ранее мигранты разбили голову депутату Госдумы Михаилу Митвееву в Самаре.

Мигранты Госдума РФ Депутаты

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