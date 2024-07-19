Пианиста Евгения Кисина внесли в реестр иноагентов

Также в реестр вошли сын поэта Александра Галича, занимающий пост архиепископа в Апостольской православной церкви и живущий в Санкт-Петербурге, Григорий Михнов-Вайтенко*. Он распространял недостоверную информацию об органах власти России, а также выступал против специальной военной операции.

Иностранными агентами стали бывший советский разведчик, который ведет свой блог на YouTube, Юрий Швец*, призывавший к усилению санкций против России, и активист из Саратова Дмитрий Цибирев*, который работал с признанными в России нежелательными организациями и призывал к несогласованным митингам и пикетам.

Министерство юстиции исключило из реестра иностранных агентов фонд «Правовая инициатива»*. В ведомстве пояснили свое решение ликвидацией организации.

*Признаны в России иностранными агентами.

Известный пианист-виртуоз и лауреат двух премий «Грэмми» Евгений Кисин* попал в реестр иностранных агентов Министерства юстиции России. Как следует из опубликованных данных ведомства , он принимал участие в сборе средств для украинских войск.