Певица Варвара раскрыла секреты долгого брака

По мнению Варвары, секрет гармонии в отношениях - готовность идти на компромисс и не фокусироваться на негативе.

«С возрастом я поняла, что надо уступать друг другу, в какие-то моменты - отпускать ситуацию и не концентрироваться на плохом», - поделилась она.

Варвара и ее супруг, бизнесмен Михаил Сусов, воспитывают четверых детей: сына Варвары от первого брака Ярослава, сыновей Михаила от его первого брака Василия и Сергея, а также их общую дочь, которая также носит имя Варвара. Певица отметила, что все дети уже взрослые, но семья сохраняет крепкие и теплые отношения.

Ранее старейшая женщина планеты поделилась секретами долголетия. Она отпраздновала свой 117-й день рождения.