23 ноября 2023, 21:28

Певца Шарлота проверят по статье о возбуждении ненависти

РИА «Новости»
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Прокуратура Самары решила проверить публикации певца Эдуарда Шарлота на признаки возбуждения ненависти или вражды. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, самарские правоохранители проверят посты Шарлота с поджогом российского паспорта и публикации с критикой спецоперации на Украине. Также внимание прокуратуры привлек ролик, в котором Шарлот рвет и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z. В отношении артиста могут возбудить уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России».

Ранее суд Санкт-Петербурга арестовал Эдуарда Шарлота на 13 суток по статье о нарушении общественного порядка. СМИ сообщили, что 24-летний певец вернулся в Россию после эмиграции. Полицейские задержали исполнителя, после чего тот извинился за свое поведение.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что правоохранителям следует тщательно проверить действия блогера Шарлота, который неоднократно дискредитировал ВС РФ, оскорблял страну и ее президента.

Прокуратура РФ Блогеры Музыка
24 ноября 2023, 08:47
Абсолютное большинство россиян перестали ждать возвращения зарубежных брендов одежды
Unsplash
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Каждый третий россиянин не перестал надеяться на возвращение зарубежных брендов одежды, но каждый пятый наоборот не хотел бы возобновления продаж. Половина участников опроса «Сбермаркетинга» и «Авито» выбирали вещи независимо от марки, сообщил ТАСС.

В ноябрьском опросе приняли участие более 1,5 тысячи интернет-пользователей со всей России, из них 59% женщин. Ровно половина признались, что при покупке не обращали внимание на бренд одежды. Каждый третий, 33%, заявил, что ждет возвращения зарубежных марок, а 17% рассчитывают, что это не произойдет.

Чуть больше половины, 52%, покупали вещи в имеющихся магазинах, 14% заказывали за рубежом. На отечественные бренды обратили внимание 55% опрошенных, не сделали этого 32%.

Расходы на гардероб не изменились только у 23% россиян. Каждый пятый, 19% участников исследования, стали тратить на одежду на 15-20% больше денег, 24% ответивших на вопросы - на 10-15%, 22% людей - на 5-10%.

Большинство россиян, 44%, тратили каждые три месяца от 10 до 30 тысяч рублей на одежду и аксессуары, 38% - менее 10 тысяч рублей. Только 12% насчитали от 30 до 60 тысяч рублей расходов в этой категории.

Вместо европейских на рынок России решили выйти 23 бренда из Ирана, Китая, Казахстана, Южной Кореи, Белоруссии, ОАЭ и Турции. Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха заявил, что ушедшие производители начали возвращаться.

Одежда Опросы Торговля Санкции
24 ноября 2023, 05:51
Юрист предупредил о новых атаках мошенников на детей
Unsplash
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Мошенники все чаще стали выбирать детей в качестве своих потенциальных жертв. Об этом в разговоре с агентством «Прайм» предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

По его словам, злоумышленники зачастую пользуются доверчивостью детей. Также они играют на их жажде поощрения и непонимании ценности денег. Одна из распространенных схем - оправка сообщения от лица известного блогера. Ребенку говорят, что он якобы выиграл приз и просят предоставить данные банковской карты для его получения.

«В момент „получения“ выигрыша преступник обманом выведывает дополнительные платежные реквизиты и крадет все средства со счета», - пояснил юрист.

Он добавил, что это не единственный вариант для мошенников, желающих заполучить чужие деньги. Иногда они предлагают якобы легкий заработок через просмотр видео или участие в голосовании. В этом случае ребенка вынуждают прислать данные карты, чтобы «устроить» его на работу.

Дети Мошенничество
24 ноября 2023, 03:02
Россиянам предложили давать дополнительный выходной при ЧС
Freepik
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Дополнительный выходной или пять дней неоплачиваемого отпуска предложили предоставить россиянам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Такие изменения в Трудовой кодекс разработало МЧС, сообщил РБК.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, требуется время, чтобы решить бытовые проблемы, восстановить утраченные документы и нормализовать условия жизни.

Исходя из этого, авторы инициативы предлагают закрепить в законе право таких граждан на дополнительный выходной день с сохранением зарплаты и дополнительный неоплачиваемый пятидневный отпуск.

Льгота будет предоставляться людям, которые проживают в зоне ЧС и чье имущество или условия жизни пострадали от этой ситуации. Эти факты нужно будет подтвердить документально.

Рассматривать предложение МЧС будут 24 ноября на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила давать россиянам пятидневный отпуск при рождении внука.

Законы Отпуск МЧС РФ Минтруд РФ
24 ноября 2023, 02:13
Живой или мертвый. Самые известные слухи о гибели Евгения Пригожина
Фото: Global Look Press / Pool / Wagner Group
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С момента гибели основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошло три месяца: 23 августа самолет Embraer Legacy, на котором он летел из Москвы Санкт-Петербург, разбился в Тверской области. Катастрофа уже обросла слухами и мифами, основной лейтмотив которых зачастую один — Пригожин жив.
Буквально на днях, 21 ноября, в одном из связанных с бизнесменов Telegram-каналов появилось, казалось бы, ничем не примечательное сообщение.

Мы будем работать во имя России, во благо России и будем выполнять свой долг до конца.
А 23 ноября, ровно спустя три месяца после гибели основателя ЧВК «Вагнер», там же опубликовали еще один пост: «Бойцы ЧВК „Вагнер“ идут вперед живыми и мертвыми - Евгений Пригожин». Именно эта публикация снова спровоцировала слухи, что предприниматель жив. Их всегда строят на основе известных о Пригожине фактов и приправляют догадками.

Самые популярные теории о судьбе основателя ЧВК «Вагнер»

Принимавший участие в спецоперации в рядах «вагнеровцев» боец утверждал, что Евгений Пригожин и один из сооснователей ЧВК Дмитрий Уткин никогда не летали одним самолетом. Но после катастрофы Росавиация публиковала список пассажиров, которые находились на борту Embraer Legacy. И оба руководителя «Вагнера» в нем числились. В качестве еще одного вероятного подтверждения того, что Пригожин может быть жив, называют отсутствие видео из аэропорта, где он находился вместе с Уткиным перед полетом.

После крушения самолета «Московский комсомолец» лишь написал, что борт осматривали перед тем, как он взлетел. И якобы там находились два посторонних человека. Вместе с первым самолетом в воздух подняли второй, и он тоже, по имеющимся данным, принадлежал Евгению Пригожину. Бизнес-джет какое-то время кружил в небе, а потом успешно приземлился, по информации Flightradar, в Азербайджане. Кто был на борту, неизвестно. Но СМИ писали, что пассажиров на земле встретил спецназ.

Масла в огонь подлили слухи, что основателя ЧВК «Вагнер» видели в Мали - дескать, он попался на глазам местным жителям еще 25 августа. Источники этих сведений весьма сомнительные.
Известно, что Пригожин был любителем конспирации: использовал двойников, ненастоящие паспорта, носил парики и прибегал к другим методам маскировки. Поэтому в Сети предполагают, что он жив и вообще не летел на Embraer Legacy. Об обратном говорят результаты молекулярно-генетических экспертиз. По ним удалось установить личности всех 10 погибших в самолете, в том числе и бизнесмена.

Падал самолет, на котором летел Пригожин, практически в прямом эфире. Данные о ЧП появлялись стремительно, и их мгновенно растиражировали. Быстро опубликовали список пассажиров, кадры с места крушения и рассказы очевидцев. Вряд ли это можно считать основанием для того, чтобы предполагать отсутствие предпринимателя на борту или тот факт, что он не погиб в катастрофе. Но тем не менее в Сети хватаются и за такую соломинку. После крушения Embraer Legacy все кому не лень вспоминали, что Пригожин уже погибал. В 2019 году СМИ распространили сведения о разбившемся самолете, которым летел основатель ЧВК «Вагнер». Позже версию о его смерти признали недействительной.

Все предположения насчет судьбы Евгения Пригожина смело можно отнести к домыслам и теориям. Его гибель, как и смерть Уткина, официально подтвердили в Следственном комитете. В октябре президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» привел данные из доклада главы СК Александра Быстрыкина: в телах погибших в авиакатастрофе обнаружили осколки гранат.
Законы Отпуск МЧС РФ Минтруд РФ

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