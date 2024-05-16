Петиция об освобождении блогера Елены Блиновской появилась в Сети

«Она не совершала насильственных преступлений и не причинила вреда, который нельзя исправить, она не преступник, не вор, а предприниматель, которая помогла многим людям и была полезна своей стране, в том числе создавая рабочие места и оплачивая налоги», - говорится в обращении.

Авторы петиции отметили, что Блиновская сожалеет о допущенных ошибках, которые обернулись для нее такими катастрофическими последствиями. По их словам, блогер понимает, что нужно срочно вернуть государству долг, но не может этого сделать, так как у ни у нее, ни у ее близких нет такой суммы.

«Обвинение, которое к ней предъявлено является очень серьезным, но Блиновская Елена очень хочет все исправить и просит дать ей такую возможность», - утверждают ее подруги.

Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. Она проходит по уголовному делу об уклонении от налогов почти на миллиард рублей, а также о легализации прибыли на 700 миллионов рублей, полученной преступным путем.