Петербурженка вместе с бананами купила переносчика холеры

Игрок московского любительского футбольного клуба «Амкал» Никита Куриленко скончался на 32-м году жизни. Об этом 10 февраля сообщили в его Telegram-канале.

«Сегодня утром Никиты не стало», - написали в Сети.

В марте 2023 года у спортсмена диагностировали лейкоз, сообщал RT. Автор поста уточнил, что мужчина был сильным, не терял надежды и присутствия духа, не опускал рук, не сдавался.

«Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах», - обратился автор публикации к подписчикам.

В последнем посте в Telegram-канале Куриленко писал, что у него обнаружили пневмонию. Мужчину одолевали кашель и температура, врач прописал антибиотики.

«А сегодня я покашлял с кровью. <…> Сердце колотит, воздуха не хватает», - рассказывал он накануне гибели.

Никита признался, что состояние очень тяжелое. Но он был настроен оптимистично, заявив, что будет «и с этим справляться».

Куриленко с 2018 года выступал за «Амкал» - один из самых популярных клубов Медийной футбольной лиги. Никита играл на позиции полузащитника.