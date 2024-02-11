Петербурженка вместе с бананами купила переносчика холеры
Жительница Санкт-Петербурга приобрела в магазине бананы, а дома обнаружила насекомое, которе она опознала как муху-горбатку. Петербурженка сообщила о находке в магазин и написала жалобу в Роспотребнадзор. Информацией с «Фонтанкой» поделилась ее подруга Светлана.
Она рассказала изданию, что ее подруга купила бананы в сетевом магазине в Мурине. Дома она увидела в пакете с фруктами насекомое средних размеров. Женщина предположила, что это муха-горбатка, которая является переносчиком холеры.
В начале февраля в Россию запретили ввозить бананы из Эквадора именно из-за заражения плодов мухой-горбаткой, которая является опасным карантинным насекомым. Власти Эквадора попросили устранить нарушения.