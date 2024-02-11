11 февраля 2024, 00:42

Петербурженка вместе с бананами купила переносчика холеры

Freepik
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Жительница Санкт-Петербурга приобрела в магазине бананы, а дома обнаружила насекомое, которе она опознала как муху-горбатку. Петербурженка сообщила о находке в магазин и написала жалобу в Роспотребнадзор. Информацией с «Фонтанкой» поделилась ее подруга Светлана.

Она рассказала изданию, что ее подруга купила бананы в сетевом магазине в Мурине. Дома она увидела в пакете с фруктами насекомое средних размеров. Женщина предположила, что это муха-горбатка, которая является переносчиком холеры.

В начале февраля в Россию запретили ввозить бананы из Эквадора именно из-за заражения плодов мухой-горбаткой, которая является опасным карантинным насекомым. Власти Эквадора попросили устранить нарушения.

Еда Санкт-Петербург Роспотребнадзор Россия Магазины Эквадор
10 февраля 2024, 20:25
Кашлял кровью, сердце колотило. Футболист «Амкала» Куриленко умер в 31 год
Pxhere
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Игрок московского любительского футбольного клуба «Амкал» Никита Куриленко скончался на 32-м году жизни. Об этом 10 февраля сообщили в его Telegram-канале.

«Сегодня утром Никиты не стало», - написали в Сети.

В марте 2023 года у спортсмена диагностировали лейкоз, сообщал RT. Автор поста уточнил, что мужчина был сильным, не терял надежды и присутствия духа, не опускал рук, не сдавался.

«Я прошу вас всех не забывать о Никите. Пока мы помним, он живет в наших сердцах», - обратился автор публикации к подписчикам.

В последнем посте в Telegram-канале Куриленко писал, что у него обнаружили пневмонию. Мужчину одолевали кашель и температура, врач прописал антибиотики.

«А сегодня я покашлял с кровью. <…> Сердце колотит, воздуха не хватает», - рассказывал он накануне гибели.

Никита признался, что состояние очень тяжелое. Но он был настроен оптимистично, заявив, что будет «и с этим справляться».

Куриленко с 2018 года выступал за «Амкал» - один из самых популярных клубов Медийной футбольной лиги. Никита играл на позиции полузащитника.

Спортсмены Врачи Футбол
10 февраля 2024, 20:08
Москва, москвичи и драконы. Как столица отметила китайский Новый год
Телеканал «360»
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В России широко отмечают китайский Новый год. В ночь на 10 февраля наступила эра Деревянного Дракона по лунному календарю, по этому случаю в Москве открыли фестиваль. Как отмечают яркий праздник — в материале «360».

В центре города установили светящиеся арки и развесили сотни китайских фонариков. Символ года - Дракон - разгуливает по улице на радость гостям фестиваля. Отпраздновать китайский Новый год пришли и дети, и взрослые.

Яркие выступления музыкантов в национальных костюмах, танцы, спектакли, экскурсии, мастер- классы, кулинарные шоу, места для фотосессий с китайской атрибутикой - все это подготовили для посетителей. Культурную программу устроили сразу в нескольких локациях: в Камергерском переулке, на Тверской площади и Новом Арбате, а символические украшения развесили почти по всему городу.

Как сообщала пресс-служба правительства Москвы, это первое масштабное празднование китайского Нового года в столице станет историческим мероприятием, которое ознаменует 75-летие установления дипломатических связей между Россией и КНР.

«Для украшения шале на Новом Арбате использовали традиционные фонарики и декоративные элементы. <…> Купол флагманского туристско-информационного центра в парке „Зарядье“ и медиафасад Останкинской башни украсила анимация с китайским драконом», - передали в пресс-службе.

Китайские фонарики и лайтбоксы с поздравлениями появились на входе Московского зоопарка и у павильона с пандами.

Китайский Новый год - один из самых важных и продолжительных праздников в КНР. В 2024 году по лунному календарю он наступил 10 февраля.

Праздники Дети Видео Россия Фестивали Новый год Москва
10 февраля 2024, 19:50
Стойкость перед лицом испытаний. Чат GPT рассказал, в чем сила русского народа
Телеканал «360»
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Чат GPT может вести диалог в режиме реального времени и отвечать на самые разные вопросы. Корреспондент «360» Елена Кононова пообщалась с ботом, который давал ответы иногда в шуточной форме, а иногда — включая режим фантазии.

Он также объяснил, где купить дешевые яйца, почему российские танки грязи не боятся и какую роль сыграл бы президент Украины Владимир Зеленский в «Мастере и Маргарите». Также были вопросы: где купить «извинительную водолазку» и какой будет пандемия Х.

Главный герой интервью поприветствовал собеседницу и попросил называть его Алексом. Первый вопрос, на который ответил бот: сколько просмотров соберет интервью президента России Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном.

«Учитывая то, что анонс интервью за 15 часов собрал 66 миллионов, можно предположить, что само интервью может собрать сотни миллионов просмотров в течение первых нескольких недель после публикации», - ответил GPT.

Бот также предположил, что сказал бы президент США Джо Байден после просмотра записи беседы Путина и Такера.

«Представим себе сцену: после просмотра интервью с Владимиром Путиным Джо Байден обращается к своим советникам с улыбкой и говорит: „Ну что ж, я думал заказать пиццу на обед, но после этого интервью мне кажется, лучше будет приготовить борщ. И да, у кого-нибудь есть номер Такера? Мне нужно узнать, подходит ли к борщу сметана или кетчуп“», - сказала нейросеть.

Корреспондент «360» спросила у GPT, в чем, по его мнению, заключается сила русского народа.

Искусственный интеллект Интервью Нейросети Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
10 февраля 2024, 18:29
Верховный суд России разрешил не возвращать подарки бывших возлюбленных
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Подарки, врученные во время незарегистрированных отношений, не являются неосновательно полученным имуществом. При расставании они не подлежат возврату, сообщило агентство РАПСИ.

Верховный суд определил, что подарки во время ухаживаний являются частью личных отношений, в рамках которых не предусматриваются какие-либо гражданско-правовые обязательства.

В издании отметили, что российский гражданин подал в Верховный суд иск с требованием к бывшей девушке вернуть подаренный им смартфон iPhone 12 Pro Max и деньги, потраченные на ремонт. К иску присоединилась его мать. Женщина заявила, что телефон принадлежал ей, и потребовала взыскать с девушки более 450 тысяч рублей. Суд не удовлетворил иск.

Ранее москвич подал в суд на компанию Apple, которая не доставила ему смартфон iPhone. Мужчина выиграл дело частично - он смог отсудить только 35 тысяч рублей.

Суд Отношения Смартфоны

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