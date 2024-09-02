02 сентября 2024, 14:33

Петербурженка после декрета подала в суд на работодателя и сменила пол

РИА «Новости»
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Сделавшая операцию по смене пола* жительница Санкт-Петербурга попросила районный суд установить факт ее увольнения из организации. Будучи женщиной, она уходила в отпуск по беременности и родам, во время которых фирма ликвидировалась. Об этом заявила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Во время работы в компании жительница Петербурга ушла в отпуск по уходу за ребенком, а по возвращении из него узнала о ликвидации фирмы. После родов жительница Петербурга также сменила пол*, получив документы на мужское имя. На просьбы внести в электронную трудовую книжку данные об увольнении работодатель не отвечал, поэтому она обратилась в суд.

Ранее в Швеции приняли закон, разрешающий менять пол * несовершеннолетним. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что подобные инициативы приведут европейскую страну к вырождению нации. Он добавил, что в Европе операции по смене пола стали прибыльным бизнесом.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Санкт-Петербург Суд
02 сентября 2024, 14:15
«Единообразие и практичность». В России призвали разработать ГОСТы школьной формы
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Председатель «Совета отцов России» Андрей Згонников не первый год пытается добиться введения единообразной качественной школьной формы. О преимуществах такого подхода он рассказал 360.ru.

По его словам, правительству следует разработать ГОСТы на различные виды школьной формы: повседневную, праздничную и спортивную. Главное, чтобы она была доступна по цене, единообразная и практичная.

«Семьи имеют разный материальный достаток. А стоимость школьной формы достаточно высокая. Тем более, что одного комплекта недостаточно. Дети легко пачкают одежду: мел, еда, пыль, грязь после дождя. Любая вещь может порваться. Белые блузки стирать каждый день не очень удобно», - отметил Згонников.

Он добавил, что при смене места жительства и школы родители вынуждены покупать другую школьную форму. Кроме того, дети быстро растут, и приходится приобретать новые вещи для школы.

Глава «Совета отцов России» уверен, что единая школьная форма решит много проблем, включая конфликты учителей, родителей и детей по поводу внешнего вида и одежды в учебном заведении.

«Детям будет прививаться дух коллективизма, традиционные ценности, начиная с одежды и заканчивая совместным решением социально значимых задач», - добавил Згонников.

Ранее жителям Подмосковья напомнили о мерах поддержки для школьников. В частности, многодетным семьям полагаются выплаты по три тысячи рублей на каждого ребенка на покупку формы.

Дети Школы Школьники
02 сентября 2024, 11:47
Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь
РИА «Новости»
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Трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, выступавший в составе сборной СССР, Александр Медведь умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила пресс-служба Белорусской федерации борьбы.

Причины смерти спортсмена не уточнили. Также представители федерации выразили соболезнования родственникам и друзьям борца.

Медведь три раза становился олимпийским чемпионом по вольной борьбе в 1964, 1968 и 1972 годах. В 1972-м борец нес флаг СССР на церемонии открытия Олимпиады в Мюнхене.

Белорусский спортсмен прославился особым приемом - он опрокидывал соперника на борцовский ковер захватом за голову и голень. После завершения спортивной карьеры Медведь преподавал борьбу в Минском радиотехническом институте, где также руководил кафедрой спорта.

Ранее футболист из уругвайского клуба «Насьональ» Хуан Искьердо скончался на 28-м году жизни. Спортсмен умер после остановки дыхания прямо во время игры.

Спортсмены
02 сентября 2024, 11:45
«Ты пример с меня не бери». Путин ответил школьнику на вопрос о длине своего сна
РИА «Новости»
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Человеку следует отводить на сон порядка восьми часов в сутки, чтобы держать себя в форме, напомнил президент Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном» в кызылской школе № 20. Слова главы государства привело РИА «Новости».

При этом Путин признался, что сам не соблюдает эту норму, но попросил школьников не брать с него пример.

«Ты примера с меня в этом смысле не бери. Я сегодня спал, допустим, четыре часа. Это маловато. А так обычно сплю шесть часов», - ответил он на вопрос одного из школьников.

Путин рассказал, что учащимся нужно заниматься спортом и высыпаться. Президент подтвердил, что ему тоже нужно отводить на сон больше времени, но пока он не может «должным образом организовать свой рабочий день». Также он призвал школьников критично относиться к себе и своим поступкам.

«Каждый человек должен критично относиться ко всему, что он делает, к себе. И делать выводы. Я постараюсь это сделать. И тебе советую», - подчеркнул глава государства.

Ранее он призвал россиян изучать историю страны и гордиться ей. По его словам, это очень важно для будущего.

Кремль Школьники Владимир Путин
02 сентября 2024, 11:41
ВТБ начнет блокировать приложения при подозрении на мошенничество
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ВТБ в своем онлайн-банке введет «режим чтения», который будет включаться при подозрении на доступ мошенников к аккаунтам клиентов. Об этом РБК заявил старший вице-президент банка, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Он подчеркнул, что служба безопасности ВТБ будет замораживать приложение, если начет фиксировать нетипичные для клиента запросы. «Режим чтения» включится сразу на всех устройствах с онлайн-банком. В этом случае пользователь получит возможность посмотреть все продукты, но не сможет выполнять финансовые операции, объяснил Чугунов.

Сейчас специалисты тестируют новую функцию, она начнет работать полноценно с октября.

Ранее в главном управлении безопасности по Московской области предупредили, что мошенники разработали новую схему для обмана россиян. Злоумышленники отправляют гражданам электронные письма, в которых пишут о якобы успешном входе в учетную запись на «Госуслугах». В тексте предлагают позвонить по указанному номеру, чтобы выяснить, кто заходил в аккаунт из «нетипичного места».

Банки Мошенничество

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