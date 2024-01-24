Петербурженка купила квартиру со схроном боеприпасов

Об опасной находке в своем шкафу женщина сообщила в правоохранительные органы.

Она купила квартиру в доме на Большой Монетной улице. При разборе вещей, которые остались от предыдущего владельца, местная жительница нашла пакет с боеприпасами. В нем лежали 21 патрон к винтовке «Мосина», 10 охотничьих патронов и еще три неустановленных. Там же находилась боевая граната РГД-5. Силовики забрали пакет и отправили его содержимое на экспертизу.

По предварительным данным, хозяином боеприпасов может быть 74-летний мужчина. Он жил в купленной квартире до мая 2022 года, уточнила «Газета.ру».

В прошлом году в диване у жителя хакасского села Черное Озеро нашли схрон с оружием. Он рассказал силовикам, что обнаружил боеприпасы в подвале дома умершего родственника, поэтому решил оставить находку на память.