01 марта 2024, 22:16

Петербуржец собирал деньги с пассажиров, выдавая себя за контролера

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Житель Санкт-Петербурга придумал простой способ подзаработать. Он собирал деньги с пассажиров автобусов, выдавая себя за контролера. Против мужчины завели уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщило издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

По версии следствия, лже-контролер орудовал во Фрунзенском районе города. 55-летний мужчина в фирменной синей жилетке и с валидатором ходил по автобусам, проверяя оплату проезда. Когда у одной пассажирок билета не оказалось, он взял с нее штраф в размере четырех с половиной тысяч рублей.

Получив деньги, мужчина скрылся. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Саратове полиция задержала трех местных жителей за мошенничество с отловом бродячих собак. Они создали организацию, занимающуюся отловом и стерилизацией беспризорных животных по заказу городских властей. При этом мошенники завышали статистику фактически пойманных и стерилизованных собак и предоставляли городской администрации недостоверные данные. Ущерб от их действий составил до 10 миллионов рублей.

Санкт-Петербург Уголовное дело Мошенничество Автобусы Мужчины Деньги
01 марта 2024, 22:28
Бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова похоронили в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве похоронили бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова. Об этом сообщило издание РБК.

Отпевание политика прошло в храме Христа Спасителя, а похороны - на Троекуровском кладбище.

На прощание с Рыжковым пришли многие политики: спикер Совфеда Валентина Матвиенко, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и другие.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин относился к Рыжкову. По словам пресс-секретаря, глава государства всегда уважал политика и его роль в новейшей истории России. Песков напомнил, что Путин направил родным и близким Рыжкова телеграмму с соболезнованиями.

Николай Рыжков умер в среду, 28 февраля, на 95-м году жизни.

СССР Россия Валентина Матвиенко «Единая Россия» Москва
01 марта 2024, 21:53
Двух россиян арестовали по делу о госизмене в Москве
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Мещанский суд Москвы арестовал двух россиян — В. Егорову и П. Коротича по статье о государственной измене. Об этом сообщили РИА «Новости» в судебной инстанции.

«Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Егоровой В.В.», - заявили в суде.

По аналогичной статье арестовали и мужчину. При этом суть обвинений не раскрывается. Также неизвестны другие данные о фигурантах дела.

По этой уголовной статье Егоровой и Коротич грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 19-летнего жителя Волгограда , который переводил деньги бойцам ВСУ на приобретение дронов, раций и другого оборудования. Мужчина пытался скрыться, улетев в Турцию.

Несколько дней назад Второй западный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению актера из сериала «Глухарь» Кирилла Канахина, который в составе запрещенного в РФ «Русского добровольческого корпуса»* участвовал в нападении на РФ.

*«Русский добровольческий корпус» (РДК) - признан террористическим и запрещен в России.

Мещанский суд Москвы арестовал двух россиян - В. Егорову и П. Коротича по статье о государственной измене. Об этом сообщили РИА «Новости» в судебной инстанции.

Суд Приговоры Москва
01 марта 2024, 21:23
Людмилу Улицкую внесли в список иноагентов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Министерство юстиции России обновило список иностранных агентов физическими лицами. В реестр попала писательница Людмила Улицкая*.

«В реестр иностранных агентов включили <…> Людмилу Евгеньевну Улицкую*», - указали в сообщении.

Также в реестр иноагентов попал режиссер Илья Хржановский* и незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека «Мемориал»**.

Людмила Улицкая* живет в последние годы в Берлине, но продолжает получать гонорары за продажу своих книг в России. Часть поступающих средств от продажи она отправляет на Украину.

В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) Улицкая* отметила, что не осуждает СБУ за убийство Дарьи Дугиной , а также для нее Захар Прилепин не является писателем.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

** Организация, выполняющая функции иноагента в России.

Писатели
01 марта 2024, 19:21
Обвинения без доказательств. «Победе» грозит штраф за обиженного ветерана спецоперации
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Участника СВО высадили из самолета «Победы»: стюардесса и пассажиры были уверены, что он курил в туалете. Однако никаких доказательств нет — датчики молчали, да и самого дыма и окурков тоже не было. Теперь дело расследует СК РФ. По мнению юристов, авиакомпанию ждет выплата компенсации и нешуточный штраф.

По словам правозащитника, если действия экипажа «Победы» признают неправомочными (а на это есть все шансы), авиакомпании придется возмещать все расходы, которые по ее вине понес пассажир. Не исключено, что перевозчика также ожидает довольно крупный штраф.


«Победе» придется платить компенсацию и штраф Неслучайно именно следователи СК обратили внимание на историю с безосновательной высадкой. Участники спецоперации на Украине заслуживают повышенного внимания, об этом, кстати, недавно говорил президент России Владимир Путин, отметил в разговоре с «360» правозащитник, судья в отставке Владимир Комсолев.

Он напомнил, что похожий случай в конце февраля произошел в Люберцах: хозяйка кафе отказала в обслуживании ветеранам. Позже она похвасталась в соцсетях: «Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС». Это обошлось женщине в 45 тысяч рублей штрафа за дискредитацию Вооруженных сил России.

Пассажира заподозрили в курении и высадили из самолета Пассажира рейса Москва - Барнаул авиакомпании «Победа» высадили из самолета. После ранения в зоне СВО и лечения в госпитале мужчина возвращался домой. Еще до вылета он вышел в туалет, а когда вернулся в салон, бортпроводница заявила, что тот курил: якобы в уборной появился характерный табачный запах.

При этом окурков нигде не было, датчик дыма на борту также не сработал. Раненый попытался объяснить, что у него при себе нет сигарет: они лежали в ручной клади на багажной полке. Запах, скорее всего, исходил от одежды: он выкуривал до трех пачек в день. Это почувствовали еще соседи по автобусу, который вез пассажиров к лайнеру.

Однако командир судна вызвал полицейских, те вывели мужчину, а рейс задержался на полтора часа. Теперь представители Следственного комитета России выясняют, почему права участника специальной операции нарушили. Ведь, кроме подозрений, у сотрудников авиакомпании не было никаких доказательств, что пассажир курил на борту.

Курение Самолеты Следственный комитет России Москва

Новости по теме