Петербуржец собирал деньги с пассажиров, выдавая себя за контролера

По версии следствия, лже-контролер орудовал во Фрунзенском районе города. 55-летний мужчина в фирменной синей жилетке и с валидатором ходил по автобусам, проверяя оплату проезда. Когда у одной пассажирок билета не оказалось, он взял с нее штраф в размере четырех с половиной тысяч рублей.

Получив деньги, мужчина скрылся. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Саратове полиция задержала трех местных жителей за мошенничество с отловом бродячих собак. Они создали организацию, занимающуюся отловом и стерилизацией беспризорных животных по заказу городских властей. При этом мошенники завышали статистику фактически пойманных и стерилизованных собак и предоставляли городской администрации недостоверные данные. Ущерб от их действий составил до 10 миллионов рублей.