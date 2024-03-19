Петербуржец получит от властей четыре миллиона рублей за незаконное содержание в СИЗО

«В момент задержания мне было 25 лет, у меня была любимая семья, хорошая работа, отменное здоровье. Освободили меня, когда мне исполнилось 30 лет, теперь у меня нет ничего из вышеперечисленного», - отметил петербуржец в иске.

Адвокат истца Антон Кузнецов указывал на оправдательный приговор для Горностаева с правом на реабилитацию.

Горностаев из-за подозрений находился в изоляторе четыре года восемь месяцев и 15 дней. Он получит четыре миллиона рублей из казны Российской Федерации за моральный вред.

Ранее петербуржец добился через суд у клиники выплаты три миллиона рублей за неудачную имплантацию зубов. Руководство медучреждения не спешило выплачивать компенсацию. Однако после предупреждения судебного пристава о дополнительных 200 тысяч рублей в случае неуплаты в срок вся сумма поступила пострадавшему.