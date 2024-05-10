Петербуржцы принесли цветы к месту падения автобуса с пассажирами в реку
Жители Петербурга несут цветы на Поцелуев мост, откуда сегодня днем упал автобус с пассажирами. В результате ЧП погибли семь человек. Неравнодушные горожане возлагают гвоздики к стихийному мемориалу, сообщили «Известия».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в Telegram-канале , что на набережной работали сотрудники МЧС, администрации города, службы скорой помощи и сотрудники комитета по здравоохранению.
«Все пострадавших доставили в стационары, где им оказывают необходимая помощь», - отметил он.
Автобус с пассажирами рухнул в Мойку, пробив ограду. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.
Следственный комитет сообщил о семи погибших.