Петербургскую школьницу отправили в СИЗО за портреты террористов на стенах школы

Как пояснили в пресс-службе, школьницу подозревают в публичных призывах, пропаганде и оправдании терроризма. Речь идет о части первой статьи 205.2 УК РФ - максимальное предусмотренное ей наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Школьница просила назначить ей домашний арест в виде меры пресечения. В суде же заявили, что она «повесила фото террористов на школьный стенд».

Несовершеннолетнюю девочку, как ранее писала «Фонтанка» , задержали после того, как 26 декабря в одной из школ Санкт-Петербурга на стенде инспектора повесили фотографии основателей запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»***.

Сначала полиция задержала заместителя директора учебного заведения - та отрицала причастность к снимкам.

Ранее школьница из Петербурга подделала паспорт ради секса с 25-летним мужчиной.

*В России внесен в перечень террористов и экстремистов **В России внесен в перечень террористов и экстремистов ***Запрещенная в России террористическая организация