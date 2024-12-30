30 декабря 2024, 00:19

Петербургскую школьницу отправили в СИЗО за портреты террористов на стенах школы

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Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил два месяца ареста 16-летней девочке. Она повесила в школе портреты внесенных в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Дениса Капустина* и Алексея Левкина**, сообщила пресс-служба петербургских судов в официальном Telegram-канале.

Как пояснили в пресс-службе, школьницу подозревают в публичных призывах, пропаганде и оправдании терроризма. Речь идет о части первой статьи 205.2 УК РФ - максимальное предусмотренное ей наказание составляет до пяти лет лишения свободы.

Школьница просила назначить ей домашний арест в виде меры пресечения. В суде же заявили, что она «повесила фото террористов на школьный стенд».

Несовершеннолетнюю девочку, как ранее писала «Фонтанка» , задержали после того, как 26 декабря в одной из школ Санкт-Петербурга на стенде инспектора повесили фотографии основателей запрещенной в России террористической организации «Русский добровольческий корпус»***.

Сначала полиция задержала заместителя директора учебного заведения - та отрицала причастность к снимкам.

Ранее школьница из Петербурга подделала паспорт ради секса с 25-летним мужчиной.

*В России внесен в перечень террористов и экстремистов **В России внесен в перечень террористов и экстремистов ***Запрещенная в России террористическая организация

Суд Школы СИЗО
29 декабря 2024, 23:31
Умерла звезда сериалов «Глухарь», «Интерны» и «Кухня»
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Скончалась заслуженная артистка России Надежда Подъяпольская. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра юного зрителя, где служила актриса.

Причину смерти артистки пресс-служба театра не уточнила. Надежде Подъяпольской было 82 года.

Церемония прощания с актрисой запланирована в зале крематория Николо-Архангельского кладбища. Она состоится 31 декабря в 10:20.

Подъяпольская после окончания Драматической студии при Центральном детском театре служила в столичном Театре юного зрителя. Она также активно снималась в кино, где дебютировала в фильме «Анчутка» в 1985 году.

Современному зрителю Надежда Подъяпольская знакома по ролям в популярных сериалах. Она появилась в «Глухаре», «Интернах», «Кухне» и нескольких других проектах. Всего в фильмографии артистки более 120 работ.

Ранее стало известно о смерти супермодели и актрисы из Канады Дэйл Хэддон. Предварительно, она отравилась угарным газом.

Сериалы Россия Театры
29 декабря 2024, 17:01
Умер моряк-подводник Терехов
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В возрасте 78 лет из жизни ушел Герой России, моряк-подводник Владимир Терехов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

«Сильный, мужественный и преданный Родине он был примером для молодых подводников и пользовался огромным уважением у товарищей по службе», - заявили в администрации.

В 1993 году Терехову присвоили звание Героя Российской Федерации.

Терехов родился 30 августа 1946 года. С 1964 года он служил на флоте, нес службу в дальних походах на боевых кораблях, участвовал в испытаниях новейших глубоководных аппаратов. Также Терехов готовил специалистов по обслуживанию морской техники.

С 2000 года находился в запасе, трудился инженером в Федеральном Государственном унитарном предприятии Центральный научно-исследовательский институт «Электроприбор».

Неделю назад стало известно о смерти героя штурма дворца афганского диктатора в 1979 году Павла Климова.

Корабли Россия
29 декабря 2024, 13:55
Фотограф МИД Эдуард Песов скончался на 93-м году жизни
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Умер фотограф МИД Эдуард Песов. Об этом соо официальный представитель министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на 93-м году умер выдающийся фотограф и удивительный человек», - написала она.

Захарова назвала его фотолетописцем жизни Министерства иностранных дел. По ее словам, он был участником тысяч крупнейших международных событий по всему миру.

«Автор культовых фотографий, раскрывающих тайны мировой дипломатии», - подчеркнула она.

Его знали и любили на всех континентах за неутомимый характер, жизнеутверждающую силу творчества и неравнодушие к судьбам окружающих.

Дипломат назвала Песова ярчайшей звездой.

«Надо сказать „скорблю“, а хочется кричать „люблю!“» - добавила она.

Песов снимал переговоры и повседневную жизнь руководителей СССР и России, таких как Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин. Также он работал со всеми главами Министерства иностранных дел, начиная с Андрея Громыко. При Евгении Примакове Песов стал официальным фотографом МИДа.

Дипломатия Мария Захарова
29 декабря 2024, 13:04
Россиянам перечислили законы, вступающие в силу в январе
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С 1 января 2025 года в России минимальный размер оплаты труда увеличится до 22 440 рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зарплата 4,2 миллиона работников благодаря этому увеличится, в основном бюджетной сферы. Также повысится размер ряда социальных выплат и пособий», - написал он.

Глава нижней палаты парламента добавил, что с 1 января возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам.

Также в следующем месяце вступят в силу нормы, совершенствующие миграционное законодательство. В частности, законы о борьбе с фиктивными материнством, отцовством и браками мигрантов.

Кроме того, ужесточается ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Володин напомнил об уголовной ответственности за неоднократное нарушение действующих ограничений.

Законы Госдума РФ Россия

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