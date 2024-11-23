23 ноября 2024, 02:35

Петербургский завод опроверг информацию о незаконной лаборатории снюса

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге представитель ОАО «Машиностроительный завод „Арсенал“» опроверг информацию, распространившуюся в российских СМИ, что правоохранители якобы обнаружили в одном из корпусов предприятия нелегальную лабораторию по производству снюса. Об этом РБК сообщил начальник правового управления завода Олег Никифоров.

В Санкт-Петербурге представитель ОАО «Машиностроительный завод „Арсенал“» опроверг информацию, распространившуюся в российских СМИ, что правоохранители якобы обнаружили в одном из корпусов предприятия нелегальную лабораторию по производству снюса. Об этом РБК сообщил начальник правового управления завода Олег Никифоров.

По его словам, предприятие не имеет никакого отношения к этим событиям и не располагает подробностями, так как узнали об этом из новостей утром 22 ноября.

Никифоров подчеркнул, что скандально известные СМИ пытаются привлечь к себе внимание такими сообщениями, дискредитируют завод и наносят урон его деловой репутации.

«Нами направлено обращение в Роскомнадзор о блокировке распространения указанной информации», - заявил он.

Сообщения о нелегальной лаборатории на заводе появились в ряде петербургских и федеральных СМИ. Они ссылались на источники в правоохранительных органах, которые сообщили, что силовики провели рейд в поисках нелегальных мигрантов 20 ноября и якобы нашли в одном из заводских зданий оборудование для производства снюса, а также пакеты с порошкообразным веществом.

Ранее петербургские таможенники задержали нидерландского моряка, заподозрив его в контрабанде наркотиков.

Наркотики Санкт-Петербург Роскосмос Россия Заводы
23 ноября 2024, 01:32
В России внедрят электронные пенсионные удостоверения
РИА «Новости»
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В России пенсионеры смогут получить электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, начиная с июля 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение», - уточнили в ведомстве.

В Минтруде пояснили, что в электронном пенсионном удостоверении помимо стандартных реквизитов разместят и QR-код. Им можно будет воспользоваться благодаря приложению «Госуслуги». Россияне смогут его предъявлять в организациях, где возможна верификация QR-кода, что упростит процесс подтверждения пенсионного статуса и получения льгот.

Ранее доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур объяснила, что хранение накопительной части пенсии в Социальном фонде России позволит не только иметь стабильный доход, но и снизить риск потери денег к минимуму.

Пенсия Пенсионеры Минтруд РФ Россия QR-коды
23 ноября 2024, 00:58
В Мурманске началась продажа койко-мест в бомбоубежище
РИА «Новости»
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В Мурманске началась продажа койко-мест в бомбоубежище с запасом продуктов, воды и средств личной гигиены в расчете на 45 дней пребывания. Об этом сообщил Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Объявление появилось на «Авито», но после огласки исчезло с сайта. Предприимчивый мужчина предложил арендовать за 60 тысяч рублей гарантированное место в бомбоубежище в Октябрьском районе с застеленной кроватью, средствами гигиены, запасами воды и еды на 45 дней, а также продуктовым магазином.

Площадь укрытия составит 200 квадратных метров, в нем поселятся не больше 30 человек. Автор объявления указал адрес - улица Академика Книповича, 47. Там находится пятиэтажный четырехподъездный кирпичный дом 1969 года постройки.

Настоящие бомбоубежища создадут в Ленинградской области. Власти решили изымать и ремонтировать для этого углубленные подвалы.

Бизнес Мурманская область
22 ноября 2024, 18:19
Россиянка пожаловалась на попытки бывшего мужа — офицера НАТО отобрать ребенка
Global Look Press
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Сбежавшая из Греции вместе с сыном от избивавшего ее мужа россиянка заявила, что бывший супруг приехал в Россию, чтобы через суд получить разрешение на свидания с ребенком и вывоз его из страны на выходные. Об этом мать мальчика Наталья рассказала Telegram-каналу Mash.

Она пояснила, что познакомилась с будущим супругом в социальных сетях. Живущий в Греции кадровый военный ее впечатлил, и женщина решилась на брак.

После рождения сына муж стал избивать россиянку и угрожал забрать ребенка. Добиться развода Наталья смогла только через суд, который назначил совместную опеку.

Женщина заметила на теле ребенка травмы, которые появлялись каждый раз, как экс-супруг возвращал ей сына. Когда она попыталась лишить абьюзера родительских прав, получила массу угроз от родственников бывшего мужа. Испугавшись, вернулась в Россию, где через МВД добилась запрета на вывоз сына из страны.

Но просто так бывший супруг не сдался, приехал за ребенком и подал заявление в Щербинский суд.

Завербованная СБУ жительница Херсонской области ранее рассказала, что украинские силовики заставили ее собирать информацию под угрозой отобрать детей. В результате женщина добровольно сдалась ФСБ.

Суд Дети Военные Женщины Греция Россия
22 ноября 2024, 17:34
Футболки с надписью «Крепкий Орешник» распродали на Ozon менее чем за сутки
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Футболки с изображением президента России Владимира Путина и надписью «Крепкий Орешник», появившиеся на Ozon, полностью раскупили менее чем за сутки. Внимание на это обратил «Подъем».

Производитель пообещал изданию, что футболки вернутся в продажу в ближайшее время, ориентировочно уже 23 ноября.

Накануне Путин выступил с обращением , в котором, в частности, рассказал, что Россия испытала в боевых условиях новейшую ракету средней дальности, получившую название «Орешник». Ею удалось поразить предприятие «Южмаш», располагающееся в Днепропетровске.

Председатель комитета Госдумы, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов пояснил, что проект ракеты получил такое название, чтобы никто не догадался о ее предназначении.

Владимир Путин Маркетплейсы Баллистическая ракета «Орешник»

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