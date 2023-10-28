28 октября 2023, 00:19

Петербургский таксист спас тонувшего китайского туриста из Невы

Freepik
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Водитель такси спас жизнь упавшему в Неву китайскому туристу. Об этом рассказало городское издание «Фонтанка».

Все произошло в пятницу, 27 октября, на набережной Лейтенанта Шмидта. Водитель такси приехал на вызов, когда к нему подбежала девушка азиатской внешности и жестами попросила подойти к реке. В водах Невы таксист увидел тонущего молодого человека. При помощи троса он помог мужчине выбраться на берег.

Пара оказалась туристами из Китая. Молодой человек объяснил полицейским, что в воду попал случайно - поскользнулся. Иностранцы хотели отблагодарить своего спасителя, но он лишь попросил подсказать ему хороший китайский ресторан.

В июне петербургским медикам удалось спасти девушку после падения в Неву. Пострадавшей оказалась туристка из Томской области. В ночь на 15 июня она упала в реку с Арсенальной набережной. В момент падения девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Санкт-Петербург Туризм Китай
28 октября 2023, 14:23
Неудачная операция по удалению груди привела москвичку к инвалидности
РИА «Новости»
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Столичные хирурги провели неудачную операцию на груди москвички, которая привела ее к инвалидности. Об этом пострадавшая сообщила Telegram-каналу Sho t.

По словам женщины, в 2016 году медики удалили ей злокачественную опухоль в одной груди, однако недавно произошел рецидив. Она обратилась к онкологу-маммологу, которая убедила 47-летнюю пациентку заменить обе молочные железы на импланты, в том числе здоровую. Врач настояла, что если этого не сделать, то появится риск появления опухоли во второй груди.

«Мне сделали операцию, но на следующий день бюст почернел. Меня выписали с высокой температурой, посоветовав мазать раны „Финалгоном“ и зеленкой», - рассказала она.

Спустя два месяца у женщины сгнил сосок. С другой клинике ей провели еще одну операцию, заменили имплант и закрыли дыру в груди кожной тканью со спины.

В настоящее время пострадавшей дали третью группу инвалидности. Она находится в ремиссии, состояние постепенно улучшается. Женщина написала заявление в Следком, чтобы получить денежную компенсацию от хирургов.

Ранее маммолог Воротников заявил, что удаление груди станет надежным способом, чтобы избежать рак.

Врачи Женщины Москва 2023
28 октября 2023, 14:19
Постояльцев отеля Kamarooms в Набережных Челнах разместят в других гостиницах из-за пожара
РИА «Новости»
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Власти Набережных Челнов разместят постояльцев сгоревшего отеля Kamarooms в других городских гостиницах. Об этом сообщил глава исполкома города Фарид Салахов, его слова привел ТАСС.

«Мы уже работаем над этим вопросом, чтобы перевезти людей в комфортные условия. Всех постояльцев разместили в зданиях неподалеку, а теперь предоставили автобусы для вывоза в те гостиницы, с которыми мы договорились о размещении постояльцев, всего 52 человека, - сказал он.

Салахов уточнил, что всего из Kamarooms эвакуировали 52 постояльца и 20 сотрудников. Среди них не было детей, никто не пострадал.

Утром в субботу стало известно, что в вентилируемом фасаде гостиницы загорелся утеплитель. Прибывшие на место пожарные обнаружили горение фасада на третьем и четвертых этажах, после чего успешно его локализовали.

В Сети завирусились видеоролики, на которых видно, что люди выбегали из горящей гостиницы буквально босиком , успев захватить с собой лишь необходимые вещи.

Пожары Татарстан
28 октября 2023, 12:02
День поминовения усопших. Как правильно провести Дмитриевскую родительскую субботу
Global Look Press / BeckerBredel via www.imago-image
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Русская православная церковь отмечает Дмитриевскую родительскую субботу в ближайшую субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В этом году она выпала на 28 октября. В этот день верующие поминают усопших, а в церквях проводят заупокойную литургию и общую панихиду. «360» рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

История Дмитриевской родительской субботы Каждый год Дмитриевская родительская суббота выпадает на разные числа. Ее отмечают в ближайшую субботу перед днем памяти святого великомученика Димитрия Солунского. В этом году Дмитриевская родительская суббота проходит 28 октября.

Изначально эта суббота была посвящена поминовению воинов. По легенде, ее ввел Дмитрий Донской после битвы на Куликовом поле в 1380 году. После победы он отправился в Троице-Сергиев монастырь к своему настоятелю - великому Сергию Радонежскому, где отдал погибшим дань памяти.

Тогда было решено установить день памяти павших в великом бою в канун именин Донского, которые приходились на 8 ноября по новому стилю. Свое имя князь получил в честь великомученика Димитрия Солунского, которого в то время чрезвычайно почитали. Так эта родительская суббота получила название Дмитриевская.

Субботу выбрали неслучайно: по церковным законам не принято поминать павших в воскресенье, потому что этот день напоминает об Иисусе Христе.

Постепенно традиции этого церковного праздника изменились. В 1903 году император издал указ, в котором велел проводить в этот день в войсковых частях панихиды по воинам, «за веру, царя и Отечество на поле брани живот свой положившим». Сейчас в Дмитриевскую родительскую субботу поминают не только погибших воинов, но и всех трагически скончавшихся, а также родителей.

Обряды Вечером накануне Дмитриевской родительской субботы в православных храмах служат великую панихиду. Утром в субботу там проводят заупокойную литургию, а после нее - общую панихиду.

Верующие в этот день традиционно ходят на кладбища, чтобы навестить могилы родственников. Также они ходят в церковь, чтобы помянуть усопших. Для этого люди приносят с собой поминальные постные продукты. Это печенье, конфеты, вино, фрукты, овощи, мука и другие продукты. После службы собранную еду раздают малоимущим.

Особое внимание в этот день уделяют поминальному обеду. Принято считать, что во время него за столом собираются не только живые, но и мертвые члены семьи. Поэтому по традиции во время обеда нужно поставить на стол лишние тарелки и приборы. Важно также подать любимые блюда усопших. При этом традиционной едой для этого обеда считаются кутья, блины, овсяный кисель, пироги, яичница и мясо.

Раньше люди также пекли специальные поминальные пироги, которые в конце октября относили на кладбище и оставляли на могилах. Сейчас в этот день рекомендуется провести дома генеральную уборку, а также облагородить могилы родных - убрать грязь, мусор и сорняки. Только после этого можно приступать к молитвам.

Что нельзя делать В Дмитриевскую родительскую субботу запрещено поминать самоубийц и тех, кто при жизни отрицал существование Бога. Это главный запрет церковного праздника. Также не разрешается говорить о мертвых ничего плохого.

В этот день запрещено употреблять алкоголь, кроме церковного вина. Не следует устраивать и какие-либо бурные праздники или излишне веселиться. Лучше всего поработать в тишине, чтобы не привлекать нечистую силу.

Девушкам запрещено брать угощения от тех, за кого они не собираются замуж. Кроме того, нельзя отгонять от себя белую собаку: люди верили, что встреча с ней в этот день принесет богатство.

РПЦ Религия
28 октября 2023, 09:34
Бизнес выступил против создания полок с российскими товарами в магазинах
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Отечественный бизнес выступил против идеи о создании полок с российскими товарами в магазинах. Об этом газете «Известия» сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

В АКОРТ отметили, что инициатива несет большие риски для бизнеса. Согласно законопроекту торговые сети обязуются представить отдельные стеллажи с российскими товарами, которые могут оказаться дороже аналогов. В итоге это спровоцирует очередной рост цен.

«Эти товары рискуют столкнуться с низким спросом из-за нестабильного качества и высоких цен. В связи с этим торговля потеряет высокий товарооборот, а ряд категорий продуктов потеряет свою прибыльность», - отметили в организации.

Однако заместитель главы Минпромторга России Виктор Евтухов возразил, что отечественную продукцию покупают реже не из-за худшего качества или высокой стоимости, а из-за недостаточной рекламной кампании.

«Не дать товарам из России достаточно места на полке и соответствующих преференций - это значит продолжать противодействие развитию собственных отраслей промышленности», - подчеркнул он.

В апреле на согласование в кабмин отправили законопроект, предлагающий закрепить обязательный минимум отечественных товаров на полках в магазинах. В Минпромторге заявляли, что эта квота может составить до 50% для отдельных категорий продукции.

Россия Магазины

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