Петербургские суды решили выдворить из России более 400 мигрантов-нарушителей

«418 нарушителям назначен штраф с принудительным выдворением из страны, с помещением в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан - прим. ред.)», - говорится в заявлении.

Кроме того, еще 48 человек должны заплатить штраф и самостоятельно покинуть Россию в течение пяти дней с момента вступления постановления в законную силу, причем этот процесс будет контролироваться.

Как отметила Лебедева, в петербургские районные суды поступило 584 материала по делам об административных нарушениях с 25 по 29 марта. Инстанции уже рассмотрели 515 дел.

Ранее петербургский главк МВД сообщил о раскрытии дела 2007 года об убийстве 12-летней школьницы. Преступление совершил приговоренный к пожизненному заключению уроженец одной из бывших советских республик.