14 января 2024, 23:24

Петербургская полиция нагрянула с проверкой в клуб MOD, где выступала группа «Щенки»

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Полиция Санкт-Петербурга проверила клуб MOD. Правоохранители прибыли туда со служебной собакой в субботу, 13 января, прервав фестиваль Stoned Heavy Comedown II и выступление групп Zero Degrees, Electric Crown, Goddammit, Flood, сообщило издание «Коммерсант».

По словам очевидцев, полицейские появились в клубе внезапно. Они закрыли сцену и запретили всем выходить из клуба. Примерно в 22:00 полиция ушла из заведения и никого не задерживала. Издание не исключает, что правоохранители проверили клуб на соблюдение санитарных требований.

В начале января в клубе прошло выступление группы «Щенки». Солист музыкального коллектива Максим Тесли (настоящая фамилия - Моисеев) выступал в одном носке, надетом на половой орган. После концерта Генпрокуратура проверила музыканта на пропаганду ЛГБТ* Тесли доставили в Калининский районный суд Санкт-Петербурга. Туда он прибыл одетым, пошутили сотрудники. Суд рассматривал действия исполнителя как мелкое хулиганство. Позже он получил по этой статье 10 суток ареста.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Санкт-Петербург Суд Скандалы Россия Полиция
15 января 2024, 00:12
Участник Финской и Великой Отечественной войн скончался в Дагестане на 104-м году жизни
РИА «Новости»
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Участник Финской и Великой Отечественной войн Тагир Тагиров умер в возрасте 103 лет в Дагестане. Об этом сообщил глава Махачкалы Юсуп Умавов в своем Telegram-канале.

«Сегодня пришла скорбная весть - на 104-м году жизни от нас ушел ветеран Великой Отечественной войны Тагир Насрулаевич Тагиров. <…> Тагиров был дважды пленен, перенес ранение, пережил все ужасы немецких концлагерей, а затем и тяготы рудников Сибири», - отметил Умавов.

Тагиров родился 12 декабря 1920 года в Дагестане. В 1940 году служил на финской границе в пулеметно-артиллерийском батальоне. Он должен был демобилизоваться, но остался в армии, когда началась Великая Отечественная война. Мужчина получил ранение в обе ноги и ошибочно попал в списки погибших. Позже его пленили немцы, но он выжил.

Ветеран должен был получить орден Красной Звезды, но в документах перепутали его отчество, поэтому награду вручили другому военнослужащему. После войны Тагиров вернулся на родину, в Дагестан, где окончил школу бухгалтеров и начал работать.

Дагестан Ветераны Войны Армия Великая Отечественная война
14 января 2024, 23:37
Полицейские задержали Екатерину Дунцову и проверили ее на наркотики
РИА «Новости»
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Полиция задержала не ставшую кандидатом в президенты Екатерину Дунцову в Тверской области. Политика проверили на наркотики и позже отпустили, сообщил Telegram-канал Baza.

Дунцова ехала на автомобиле с собрания своей политической партии «Рассвет». В дороге у нее перестал работать навигатор, и она остановилась на обочине, где к ней подошли правоохранители. Они рассказали, что там, где она находится, обычно распространяют закладки.

«Я просто оказалась не в том месте, не в то время. Тест на наркотики дал отрицательный результат, меня уже отпустили», - сообщила Дунцова.

Ранее женщина была депутатом Ржевской городской думы в Тверской области. Она подала документы в ЦИК для регистрации инициативной группы избирателей, чтобы участвовать в выборах президента России.

Дунцова баллотировалась с подачи Михаила Ходорковского* и планировала «сделать Россию привлекательной и комфортной для жизни», а также завершить спецоперацию. После проверки документов ЦИК не допустил женщину до участия в выборах.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Наркотики Россия Полиция Выборы
14 января 2024, 21:37
Труднее утилизировать. Эколог объяснил, почему искусственная елка в доме может навредить природе
Freepik
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Сервис «Яндекс Недвижимость» провел опрос — куда россияне отправляют новогодние елки после праздников. Оказалось, что большинство из них хранят их дома в шкафах, а почти половина тех, кто выбрал живое дерево, собирается сдать елки на переработку. Другие варианты обсудили эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко и Елена Кононова на стриме «360».

С елками не прощаемся «Ни в коем случае с елками мы не прощаемся, и я, наверное, сейчас как эколог вас удивлю, что елка естественная, натуральная, гораздо больше и дольше служит, чем елка искусственная. Это мы с ней прощаемся <…>, а на самом деле через некоторое время мамашки в парках ходят по тропинкам, любуются прекрасно замульчированными клумбами - все это новогодние елки», - заявил эксперт.

По словам Рыбальченко, мнение об экологичности искусственных елок является уловкой маркетологов. После использования такие товары труднее утилизировать, чем натуральное дерево.

Настоящая елка может послужить больше одного года. Сначала она порадует своим видом на Новый год, а потом ее смогут превратить в удобрение, чтобы создать красивые тропинки и цветочные клумбы в городе, а также леса и поля.

Куда уносить елку после праздников «Поэтому, конечно, елки надо сдавать. Сдавать в пункты приема, легко гуглится в любом городе, поселке. В Москве их уже несколько десятков», - рассказал эксперт.

Специалист призвал не сжигать настоящие елки после использования в праздники, потому что процесс горения принесет в атмосферу примерно 12 килограммов углекислого газа.

«Покупайте естественные елки, как раз это вклад в экологию. Многие думают что естественные елки где-то в лесах вырубаются и тем самым вред лесу. Ничего подобного. Так же как пшеницу, растят на полях», - подчеркнул Рыбальченко.

По его словам, каждый год в специальных питомниках елок выращивают столько, сколько понадобится на рынке в новогодние праздники. Чем больше люди будут покупать деревья, тем больше их будут выращивать, тем самым вносить вклад в экологию.

Сервис «Яндекс Недвижимость» провел опрос - куда россияне отправляют новогодние елки после праздников. Оказалось, что большинство из них хранят их дома в шкафах, а почти половина тех, кто выбрал живое дерево, собирается сдать елки на переработку. Другие варианты обсудили эксперт ОНФ, член Научного Совета РЭО, член Совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко и Елена Кононова на стриме «360».

Праздники Природа Новый год Экология
14 января 2024, 20:48
Екатеринбуржец силой забрал дочь у родных. Он бросал ее 10 лет назад
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Житель Свердловской области бросил трехмесячную дочь после смерти жены, оставив девочку у тестя и тещи. Спустя 10 лет мужчина вспомнил про ребенка и силой забрал дочь у родственников, сообщил Telegram-канал Shot.

Бабушка 10-летней девочки Елена рассказала, что муж ее покойной дочери Валерий оставил им с дедушкой ребенка на воспитание, а сам отправился в Екатеринбург строить новую любовь. Отец должен был забрать девочку из деревни в город после окончания начальной школы. За 10 лет он практически не навещал ребенка и не помогал финансово, а недавно явился прямо в школу, забрал документы девочки и силой увез ее с собой.

Через месяц бабушка и дедушка получили от внучки тревожное сообщение о том, что ей плохо на новом месте, ее обижают и даже бьют. Девочка связалась с родными по телефону одноклассницы, так как ее мобильник якобы регулярно проверяют отец и его сожительница.

Родственники обратились в правительство Свердловской области за помощью. Чиновники проверили квартиру Валерия и не выявили никаких нарушений. Однако пенсионеры начали готовить обращение в органы опеки, чтобы добиться разрешения видеться с внучкой и забирать ее на выходные.

На Алтае мать бросила трехмесячного ребенка с его двухлетним братом в неотапливаемом доме.

Младенец погиб , второго мальчика госпитализировали.

Дети Скандалы Пенсионеры Свердловская область

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