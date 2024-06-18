Песню «Роди мне 1000 детей!» группы «Порнофильмы» заблокировали в России

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Что конкретно послужило поводом для запрета, не уточняется. Композицию заблокировали по решению «неуказанного госоргана».

Сервисы «Яндекс Музыка» и «ВКонтакте» начали удалять песню еще в октябре прошлого года, но официального решения по ней не публиковали.

Ранее по указанию прокуратуры в России заблокировали треки коллектива «Это пройдет» и «Нищих убивай».

Кроме того, солиста рок-группы Владимира Котлярова* обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Штраф присудили из-за интервью телеканалу «Дождь»** летом 2023 года.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентов на территории России.

** Средство массовой информации, признанное иностранным агентом на территории России.