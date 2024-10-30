Песни Шамана стали включать в школах на уроках музыки

«Текст песни „Я русский“ ребята восьмых и седьмых классов разбирают на предмет смысла и поют хором. Такие задачи они получают на уроках музыки», - заявили журналисты.

Школьная учительница музыки рассказала телеканалу, что ученики на уроках изучают историю России, музыку и жанры, которые соответствуют федеральной рабочей программе. Помимо песен Шамана, в нее включены произведения Олега Газманова и группы «Любэ».

Ранее Ярослав Дронов спел на презентации новой концертной программы Олега Газманова в Кремлевском зале. Композитор включил в программу «Русский мир» вечные хиты, в том числе «Единственная моя». Именно эту песню исполнил Шаман. По словам артиста, он спел ее «для своей единственной».