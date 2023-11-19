Песков заявил о необходимости ускорить темпы роста российской экономики

Страна должна развиваться более высокими темпами, чтобы реализовать весь имеющийся потенциал, подчеркнул официальный представитель Кремля. Он добавил, что в период максимальной собранности ресурсы, которые есть в России, помогают справиться с любыми ударами.

«Сейчас, конечно, задача сохранить эти темпы роста, 3% - недостаточные темпы роста, они должны быть выше, и это все понимают», - сказал Песков.

Для исправления ситуации государству придется компенсировать определенные пробелы, добавил пресс-секретарь президента.

По его словам, в 2022 году, после введения санкций, существовала угроза обвала российской экономики. Однако проблему удалось предотвратить.

Вопреки прогнозам Запада в РФ не произошло никакой катастрофы в экономическом плане. Россия смогла в кратчайшие сроки адаптировать свои логистические и производственные системы , чтобы противостоять западным санкциям.