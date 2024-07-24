24 июля 2024, 13:50

Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации с Wildberries

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Кремль был в курсе сделки по объединению двух крупных компаний Wildberries и Russ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Ранее нас действительно спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать. Мы не являемся исполнителями», - подчеркнул он.

Песков добавил, что Кремль не может вмешиваться в корпоративные и семейные дела.

Вокруг Wildberries разразился крупный скандал. Гендиректор и основная владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук объявила о том, что она расходится с мужем Владиславом.

Супруг самой богатой женщины России пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» бизнеса. Владислав уверял, что его пытаются оградить от жены и детей, но сам он готов бороться за свою семью и дело. В частности он говорил, что толком не был в курсе объединения Wildberries с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ.

Позже ситуацию прокомментировала сама Татьяна Бакальчук. По ее словам, ни о каком захвате Wildberries нет и речи, а об изменениях в компании ее муж знал заранее. Предпринимательница объяснила: «это не рейдерский захват, а развод».

Кремль Дети Скандалы Дмитрий Песков Семья Реклама Рамзан Кадыров Россия Бизнес Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
24 июля 2024, 13:31
Остался с носом? Что получит Владислав Бакальчук после развода с женой
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав оказались в центре крупного скандала из-за новости об их разводе и объединении маркетплейса с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ. Сделка и стала одной из причин конфликта пары. Владислав даже обратился к Рамзану Кадырову с просьбой «предотвратить рейдерский захват» семейного бизнеса. Адвокат Никита Кушеверский в интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко предположил, что между супругами заключен брачный договор. И в таком случае оспорить его условия у Владислава вряд ли получится.

«Владиславу может достаться только стоимость его акции. Несмотря на рыночную стоимость - только 50%», - сказал Кушеверский.

Оспорить такие условия Владислав Бакальчук может. Однако ему придется привести суду обоснованные доводы. Например, что его ввели в заблуждение, или он не знал о подписании некоторых документов.

«Но, исходя из судебной практики, доказать это достаточно сложно», - подчеркнул адвокат.

Wildberries и Russ сообщили об объединении «с целью создания цифровой торговой платформы». Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит получить нового игрока в нескольких секторах экономики.

Сама Бакальчук опровергла слухи о «захвате» компании. По ее словам, изменения в фирме согласовали с Владиславом, он лично присутствовал на презентации новой структуры объединенной компании. Мужчина же заявил, что супруга «ушла из дома» и «связалась с непонятной компанией», а его отстранили от управления маркетплейсом.

Ранее юрист Сергей Жорин также предположил, что супруги заключали брачное соглашение , ведь Татьяна Бакальчук - опытный бизнесмен. По его мнению, Владислав не сможет получить половину акций Wildberries при разводе с основательницей маркетплейса.

Суд Адвокаты Скандалы Реклама Рамзан Кадыров Россия Мужчины Бизнес Экономика Татьяна Бакальчук Маркетплейсы
24 июля 2024, 13:17
Семейный спор. Кадырова ввели в заблуждение в ситуации с Wildberries
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Эмоциональные и странные высказывания мужа гендиректора Wildberries Татьяны Бакальчук Владислава по поводу бизнеса и развода вызывают удивление, заявила 360.ru юрист Екатерина Гордон. По ее словам, в сложившейся ситуации имеют место разногласия и недопонимание.

Специалист прокомментировала новости о «рейдерском захвате» Wildberries. Гордон пообщалась с Татьяной Бакальчук и призвала доверять ее словам.

«Вчера как раз я общалась с Татьяной. И она сказала, что говорить о разводе рано. Также она записала видеообращение, <…> что она не в заложниках, никакого рейдерского захвата нет. Давайте ей доверять. Я ее знаю, она человек очень спокойный и не глупый, поэтому давайте будем доверять ей и ее словам», - сказала Гордон.

Она отметила, что для мужа Бакальчук совершенно точно не может быть новостью тот факт, что ему принадлежит 1% в Wildberries. Сейчас он предпринимает «странную попытку» оспорить малую долю в компании.

Главу Чечни Рамзана Кадырова ввели в заблуждение по поводу сложившейся ситуации, считает Гордон.

Эксперт напомнила, что большие бизнесы всегда оформляют специальным образом.

«Я убеждена, что у Wildberries и внутри отношений Бакальчук с ее супругом все продумано и прописано в соответствующих документах», - подчеркнула она.

Кадыров в этом случае может выступать лишь в роли переговорщика, отметила Гордон. Муж Бакальчук обратился к главе Чечни на эмоциях, продемонстрировав не совсем корректное поведение, заключила юрист.

Бизнес Маркетплейсы
24 июля 2024, 05:44
Адвокат рассказал, кому перейдет Wildberries после развода супругов Бакальчук
РИА «Новости»
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Основатели маркетплейса Wildberries Татьяна и Владислав Бакальчук получат одинаковые доли в компании при разводе, если ранее они не заключили брачный контракт. Об этом заявил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов в беседе с Lenta.ru.

«Если компания Wildberries была создана в период совместного брака четы Бакальчук и между ними отсутствует брачный договор, то по императивным нормам законодательства все имущество, нажитое супругами, является их совместной собственностью», - отметил юрист.

Адвокат объяснил, что если один из супругов попытается переписать имущество на другого человека, то это не поможет сохранить часть собственности.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдеров». Чеченский лидер Рамзан Кадыров поручил ему разобраться в ситуации с объединением маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ Outdoor.

До этого политик встретился с бизнесменом Бакальчуком и тот сообщил ему о «рейдерах», которые пытаются оградить Владислава от супруги Татьяны.

Адвокаты Громкие разводы Маркетплейсы
24 июля 2024, 02:49
Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдеров»
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов пообещал защитить Wildberries от «рейдерского захвата». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Без всяких сомнений, все поручения <…> главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на 100%. Мы доведем все до конца», - написал он.

До этого чеченский лидер после встречи с бизнесменом Владиславом Бакальчуком - мужем основательницы Wildberries - поручил Делимханову разобраться в ситуации с объединением маркетплейса и оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров назвал случившееся «откровенным и наглым рейдерским захватом».

При этом сама Татьяна Бакальчук не согласилась со словами главы Чечни и заявила о разводе с мужем. Также она отметила, что предварительно согласовала с Владиславом объединение с Russ. Супруг Татьяны рассказал, что она отстранила его от управления компанией.

Чечня Рамзан Кадыров Маркетплейсы

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