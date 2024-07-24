Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации с Wildberries

«Ранее нас действительно спрашивали о поручении президента поддержать такое решение. Но это можно только поддержать. Мы не являемся исполнителями», - подчеркнул он.

Песков добавил, что Кремль не может вмешиваться в корпоративные и семейные дела.

Вокруг Wildberries разразился крупный скандал. Гендиректор и основная владелица маркетплейса Татьяна Бакальчук объявила о том, что она расходится с мужем Владиславом.

Супруг самой богатой женщины России пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на «рейдерский захват» бизнеса. Владислав уверял, что его пытаются оградить от жены и детей, но сам он готов бороться за свою семью и дело. В частности он говорил, что толком не был в курсе объединения Wildberries с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ.

Позже ситуацию прокомментировала сама Татьяна Бакальчук. По ее словам, ни о каком захвате Wildberries нет и речи, а об изменениях в компании ее муж знал заранее. Предпринимательница объяснила: «это не рейдерский захват, а развод».