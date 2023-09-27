Песков заявил, что у него нет информации о задержании Варданяна

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«Я не располагаю такой информацией, поэтому я ничего не могу сказать на этот счет», - сказал он.

Ранее о задержании Варданяна сообщил источник ТАСС. По его данным, политик пытался выехать в Горис Сюникской области Армении, но во время прохождения моста Акри его задержали.

Жена Варданяна Вероника Зонабенд подтвердила, что ее муж задержан. Она подчеркнула, что все 10 месяцев блокады он был рядом с жителями Нагорного Карабаха, и призвала молиться за него.

Пост госминистра Варданян покинул 23 февраля 2023 года. Его отправил в отставку президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян.

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