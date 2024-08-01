01 августа 2024, 13:14

Песков рассказал, работает ли у него YouTube

РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что YouTube на его телефоне продолжает работать нормально. Об этом он сообщил на брифинге, его слова привело РИА «Новости».

Ранее утром россияне фиксировали сбой в работе YouTube. Пик жалоб пришелся на час ночи по московскому времени.

«Тут я ничего не могу сказать. В телефоне работает нормально, все грузится», - сказал Песков.

Также он не стал советовать VPN, заявив, что подобный выбор каждый должен сделать сам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал заблокировать YouTube в России «к чертовой матери».

IT-юрист Алексей Шаталов отмечал, что российские власти были вынуждены пойти на замедление работы видеохостинга, при этом, по его словам, затормозить мобильную версию сервиса технически невозможно.

Дмитрий Песков YouTube
01 августа 2024, 13:46
Роскачество обнаружило фальсификат в продаваемом липовом и цветочном меду
РИА «Новости»
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Специалисты Роскачества провели проверку отечественных производителей меда и обнаружили признаки фальсификации. Об этом сообщила пресс-служба контролирующего органа.

Внимание организации привлекли, прежде всего, производители, ранее уже попадавшие под проверки. На этот раз инспекцию прошли 16 торговых марок из Новгородской, Новосибирской, Московской и Воронежской областей.

Они выяснили, что в цветочный мед «365 дней», «О`кей Daily», «Наша Сибирь», «Медовая долина», липовый «Просто», «Медовая долина» и «Медовый край», а также гречишный мед «Каждый день» подмешаны кукурузный и пшеничный сиропы, что говорит о подделке продукта.

Кроме того, недостаток пролина нашли в меде «Полевые просторы», «Наша Сибирь», «Медовый край», «Просто», «О`кей Daily», «365 дней» и «Дедушкин улей». Это свидетельствует о перегреве, фальсификации или незрелости продукта.

Ранее россиянам назвали способы отказа от сладкого.

Еда Россия
01 августа 2024, 13:02
IT-специалистам запретили увольняться до погашения льготной ипотеки
РИА «Новости»
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Специалисты, взявшие в компаниях IT-ипотеку, не смогут уволиться до ее полного погашения. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Ранее правительство продлило действие льготной ипотеки для IT-специалистов до 2030 года, но изменило ее условия.

Теперь ставка выросла с 5% до 6%, но регионам разрешили ее снижать за счет собственных программ. Из списка доступных мест для покупки недвижимости исчезли Москва и Санкт-Петербург, а специалистам, работающим в зарегистрированных там компаниях, вообще запретили пользоваться льготной ипотекой.

Размер льготного кредита стал одинаковым во всех регионах и составляет девять миллионов рублей. Помимо этого, работодатель должен получить статус компании с налоговыми льготами. Также вырос и требуемый уровень зарплаты для одобрения ипотеки.

Ранее юрист Дарья Коровина дала советы, как правильно брать ипотеку.

Ипотека Льготная ипотека
01 августа 2024, 13:01
Стала известна дата выхода второго сезона «Игры в кальмара»
Freepik
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Второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет на платформе Netflix 26 декабря. Трейлер ленты появился на официальном аккаунте компании в YouTube.

В Netflix уточнили, что финальный, третий сезон покажут в 2025 году.

«Помню, в первый день, когда мы начали снимать второй сезон, я подумал: „Вау, не могу поверить, что я вернулся в мир ‚Игры в кальмара‘“. Это казалось почти сюрреалистичным», - поделился режиссер и сценарист проекта Хван Дон Хек.

Он поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что съемочная команда сделала все возможное, чтобы доставить зрителям еще больше острых ощущений.

Ранее актера из сериала «Игра в кальмара» О Ен Су обвинили в сексуальных домогательствах. Ему дали восемь месяцев условно.

Netflix Трейлеры Сериалы Кино Режиссер YouTube Актеры Сериал "Игра в кальмара"
01 августа 2024, 10:16
Бизнесмен Полонский задолжал более 245 миллионов рублей
РИА «Новости»
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Долг бизнесмена Сергея Полонского вырос до 245 миллионов рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы, которые появились в распоряжении агентства.

До 2008 года он являлся одним из богатейших российских предпринимателей. Его организация Mirax Group входила в число самых крупных девелоперских компаний страны. В 2017 году суд приговорил Полонского к пяти годам тюрьмы за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей. Однако его сразу же освободили из-за истечения срока давности.

Осенью 2022 года у Полонского образовалась задолженность примерно в 242 миллиона рублей. Спустя почти два года, по данным агентства, у бизнесмена появились новые долги почти на три миллиона рублей. Общая сумма задолженности, по последним данным, превысила 245 миллионов рублей.

Ранее в Подмосковье приставы обязали мужчину выплатить 920 тысяч рублей. Такая сумма накопилась за неуплату алиментов.

Долги Рубль Суд Дольщики

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