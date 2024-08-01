Песков рассказал, работает ли у него YouTube

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Ранее утром россияне фиксировали сбой в работе YouTube. Пик жалоб пришелся на час ночи по московскому времени.

«Тут я ничего не могу сказать. В телефоне работает нормально, все грузится», - сказал Песков.

Также он не стал советовать VPN, заявив, что подобный выбор каждый должен сделать сам.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал заблокировать YouTube в России «к чертовой матери».

IT-юрист Алексей Шаталов отмечал, что российские власти были вынуждены пойти на замедление работы видеохостинга, при этом, по его словам, затормозить мобильную версию сервиса технически невозможно.