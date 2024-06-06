Песков рассказал о тайном участии иностранных бизнесменов в ПМЭФ

Он подчеркнул, что площадка столкнулась с уходом части иностранных бизнесменов, напуганных вторичными санкциями, но еще остались те, кто посмелее и приехал в Санкт-Петербург, не афишируя свой визит.

«Мы, наверное, потеряли целый ряд бизнесменов, но их не так много. Да, среди них есть очень большие компании, которые ушли с нашего рынка, оставив тем самым лакуны, которые с удовольствием занимают бизнесмены и из других стран, и из нашей страны», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что иностранное представительство на форуме продолжается, даже несмотря на попытки американцев наказать иностранный бизнес за связи с Россией. Поэтому ПМЭФ сохранил свою международную направленность.

Президент ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Торрембини ранее заявил, что ряд бизнесменов из его родной страны приедут на ПМЭФ с необъявленным визитом. Он подчеркнул, что в группу войдут 15 человек, которые хотят найти себе новых бизнес-партнеров в России, но афишировать свой приезд не собираются.