17 ноября 2023, 10:25

Песков рассказал, кого из уехавших россияне вряд ли примут обратно

YouTube
Читайте нас в: Google Новости

Россияне вряд ли примут обратно покинувших РФ соотечественников, которые ругали свою родину, находясь за рубежом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Кремль Дмитрий Песков Россия
17 ноября 2023, 10:12
Метеорологическая зима пришла в Москву 17 ноября
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Сегодня, 17 ноября, в Москву пришла метеорологическая зима. В столице выпал снег, столбики термометров опустились до минусовой температуры, сообщил синоптик Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«Произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений», - написал он.

По словам Тишковца, сегодня в Москве столбики термометров не поднимутся выше -2,1 градуса. В городе будет пасмурно, местами пройдет слабый снег.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус подчеркнул, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной. Температура воздуха составила -2,3 градуса. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 09:42
Ночь на 17 ноября стала самой холодной в Москве с начала месяца
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Ночь на 17 ноября стала самой холодной в Москве с начала текущего месяца. Столбики термометров опустились до -2,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Незадолго до полуночи температура на базовой метеостанции Москвы, ВДНХ, опустилась ниже нуля. Ну, а к утру минимум составил -2,3 градуса - это самая низкая температура воздуха с начала ноября», - написал он.

Леус добавил, что мишувшей ночью в минус ушли не только столичные метеостанции, но и в области. Холоднее всего было в Талдоме. Там столбики термометров опустились до отметки в -4,7 градуса. Самой теплой точкой региона стали Серебряные пруды. Здесь минимум составил -1,1 градуса.

Кроме этого, в ночь на 17 ноября на дорогах Москвы образовалась гололедица. Поэтому водителям рекомендовали внимательно отнестись к ситуации и заранее ехать на пониженной передаче.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 05:45
Стало известно имя победительницы в конкурсе «Краса России»
YouTube
Читайте нас в: Google Новости
В Сочи определили имя победительницы конкурса «Краса России». Почетный титул заняла жительница Кемеровской области Екатерина Романова. Корону ей вручила Дарья Луконкина из Нижнего Новгорода, которая стала «Красой» в 2022 году.

В финале приняли участие 50 девушек, которые ранее победили в своих регионах. Участницы две недели готовились к дефиле в национальных нарядах и вечерних костюмах. Также девушки показывали танцевальные номера и оригинальные визитки.

В итоге «Первой красавицей России» стала Екатерина Соколова из Петербурга. Место второй красавицы заняла представительница Геленджика Дарья Ковалева.

Ранее стало известно, что второкурсница Московского государственного института культуры в Химках Маргарита Голубева будет выступать на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Мероприятие пройдет в Сальвадоре.

Россия Красота конкурсы
17 ноября 2023, 04:07
Юрист рассказал, кому поднимут пенсии в 2024 году по новому закону
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Одобренный Государственной думой в трех чтениях закон об увеличении средних пенсионных выплат для неработающих граждан изменит размер пенсий у 32 миллионов россиян. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью «Прайм».

По его словам, закон подразумевает увеличение среднего размера фиксированной выплаты к страховой пенсии на 1572 рубля. Средняя величина этой выплаты будет 22 605 рублей. Также на 1631 рубль поднимут пенсию по старости, в итоге она составит 23 449 рублей.

Помимо этого, пенсии для неработающих пенсионеров с начала 2024 года вырастут на 7,5%. В бюджете на 2024 год на повышение пенсионных выплат предусмотрели примерно 234 миллиарда рублей.

Ранее Иван Соловьев рассказал, что врачи, учителя, водители и сотрудники вредных предприятий имеют право выйти на пенсию досрочно. Он отметил, что некоторые россияне не знают об этой возможности.

Также депутат Госдумы Яна Лантратова предложила ввести дополнительную фиксированную выплату к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, которые в течении жизни имели на иждивении троих и более детей. По ее мнению, такая мера социальной поддержки может положительно повлиять на демографию.

Пенсия Пенсионеры Госдума РФ Россия

Новости по теме