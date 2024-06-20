Песков раскрыл, где будут жить подаренные Ким Чен Ыном собаки

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В ответ на вопрос о кличках для новых питомцев пресс-секретарь президента уточнил, что пока Путин не дал им имена.

«Конечно, нет, когда бы он мог успеть», - ответил он.

Жить собаки, по словам Пескова, будут в Москве.

История породы пхунсан может насчитывать более шести столетий, отмечал в беседе с РИА «Новости» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Пхунсаны - охотники, на родине их высоко оценивают за сильный характер и энергичность и используют для добычи крупного зверя», - подчеркнул эксперт.