Песков после случая в Якутии заявил об иммунитете россиян к провокациям

«Безусловно, определенный иммунитет есть. Кроме того, когда речь идет о каких-то незаконных действиях, правоохранительные органы четко выполняют свои функции», - сказал он.

В Якутске после драки с поножовщиной умер молодой человек. По версии следствия, конфликт завязался в клубе, поругались двое посетителей. Один из них вычислил адрес оппонента и вместе с друзьями приехал к нему домой в микрорайон Марха продолжить выяснять отношения. Трех человек госпитализировали, один из них умер в больнице с колото-резаным ранением грудной клетки.

RT сообщил, что участников потасовки задержали.

Полиция предостерегла жителей от участия в несанкционированных акциях - устроить их призывали в соцсетях. Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что главный подозреваемый родом из ближнего зарубежья, но попросил не вестись на провокации и не сеять вражду.