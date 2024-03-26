Песков ответил на вопрос о приглашении зарубежных лидеров на 9 Мая

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«Информацию давать пока преждевременно, мы вам ее своевременно предоставим», - заявил пресс-секретарь.

В 2024 году пройдет 79-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Парад традиционно пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, генеральную репетицию запланировали на 5 мая.

Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что всего в параде Победы примут участие свыше девяти тысяч человек , 75 единиц военной техники и вооружений, а также авиация Воздушно-космических сил.

Глава ведомства уточнял, что в пешей колонне примут участие полки, батальоны и расчеты участников СВО, суворовских, кадетского и нахимовского училищ, а также казаки, женщины-военнослужащие, юнармейцы и сводный военный оркестр.