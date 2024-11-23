Песков отметил рост зарплат россиян

Он ответил на вопрос о том, собираются ли власти ввести надбавки для жителей новых регионов. По словам представителя Кремля, за последнее время зарплаты россиян выросли более чем на 15%. Существенный рост произошел за последние год-два, отметил Песков.

«Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он назвал рост зарплат постоянным процессом. Также пресс-секретарь президента Владимира Путина обратил внимание на систему надбавок для отдельных категорий граждан, в том числе для сотрудников силовых ведомств.

Ранее ведущий маркетолог hh.ru по Северо-Западу Александра Мартынова сообщила, что средняя заработная плата рабочего достигла 74,9 тысяч рублей. По ее словам, самыми популярными предложениями для работников без опыта стали вакансии продавцов-консультантов, кассиров, курьеров, водителей и официантов.