23 ноября 2024, 13:11

Песков отметил рост зарплат россиян

Медиасток.рф
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Уровень реальных зарплат россиян повысился, в том числе и у жителей новых регионов. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос о том, собираются ли власти ввести надбавки для жителей новых регионов. По словам представителя Кремля, за последнее время зарплаты россиян выросли более чем на 15%. Существенный рост произошел за последние год-два, отметил Песков.

«Растет не просто номинальная зарплата, растет реальная зарплата и, конечно, надбавки для регионов, где идут военные действия», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он назвал рост зарплат постоянным процессом. Также пресс-секретарь президента Владимира Путина обратил внимание на систему надбавок для отдельных категорий граждан, в том числе для сотрудников силовых ведомств.

Ранее ведущий маркетолог hh.ru по Северо-Западу Александра Мартынова сообщила, что средняя заработная плата рабочего достигла 74,9 тысяч рублей. По ее словам, самыми популярными предложениями для работников без опыта стали вакансии продавцов-консультантов, кассиров, курьеров, водителей и официантов.

Дмитрий Песков Зарплаты
23 ноября 2024, 02:35
Петербургский завод опроверг информацию о незаконной лаборатории снюса
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге представитель ОАО «Машиностроительный завод „Арсенал“» опроверг информацию, распространившуюся в российских СМИ, что правоохранители якобы обнаружили в одном из корпусов предприятия нелегальную лабораторию по производству снюса. Об этом РБК сообщил начальник правового управления завода Олег Никифоров.

В Санкт-Петербурге представитель ОАО «Машиностроительный завод „Арсенал“» опроверг информацию, распространившуюся в российских СМИ, что правоохранители якобы обнаружили в одном из корпусов предприятия нелегальную лабораторию по производству снюса. Об этом РБК сообщил начальник правового управления завода Олег Никифоров.

По его словам, предприятие не имеет никакого отношения к этим событиям и не располагает подробностями, так как узнали об этом из новостей утром 22 ноября.

Никифоров подчеркнул, что скандально известные СМИ пытаются привлечь к себе внимание такими сообщениями, дискредитируют завод и наносят урон его деловой репутации.

«Нами направлено обращение в Роскомнадзор о блокировке распространения указанной информации», - заявил он.

Сообщения о нелегальной лаборатории на заводе появились в ряде петербургских и федеральных СМИ. Они ссылались на источники в правоохранительных органах, которые сообщили, что силовики провели рейд в поисках нелегальных мигрантов 20 ноября и якобы нашли в одном из заводских зданий оборудование для производства снюса, а также пакеты с порошкообразным веществом.

Ранее петербургские таможенники задержали нидерландского моряка, заподозрив его в контрабанде наркотиков.

Наркотики Санкт-Петербург Роскосмос Россия Заводы
23 ноября 2024, 01:32
В России внедрят электронные пенсионные удостоверения
РИА «Новости»
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В России пенсионеры смогут получить электронные удостоверения с QR-кодом для подтверждения льготного статуса, начиная с июля 2025 года. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

«Соответствующий проект приказа размещен на общественное обсуждение», - уточнили в ведомстве.

В Минтруде пояснили, что в электронном пенсионном удостоверении помимо стандартных реквизитов разместят и QR-код. Им можно будет воспользоваться благодаря приложению «Госуслуги». Россияне смогут его предъявлять в организациях, где возможна верификация QR-кода, что упростит процесс подтверждения пенсионного статуса и получения льгот.

Ранее доцент кафедры оценочной деятельности и корпоративных финансов Университета «Синергия» Лидия Мазур объяснила, что хранение накопительной части пенсии в Социальном фонде России позволит не только иметь стабильный доход, но и снизить риск потери денег к минимуму.

Пенсия Пенсионеры Минтруд РФ Россия QR-коды
23 ноября 2024, 00:58
В Мурманске началась продажа койко-мест в бомбоубежище
РИА «Новости»
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В Мурманске началась продажа койко-мест в бомбоубежище с запасом продуктов, воды и средств личной гигиены в расчете на 45 дней пребывания. Об этом сообщил Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Объявление появилось на «Авито», но после огласки исчезло с сайта. Предприимчивый мужчина предложил арендовать за 60 тысяч рублей гарантированное место в бомбоубежище в Октябрьском районе с застеленной кроватью, средствами гигиены, запасами воды и еды на 45 дней, а также продуктовым магазином.

Площадь укрытия составит 200 квадратных метров, в нем поселятся не больше 30 человек. Автор объявления указал адрес - улица Академика Книповича, 47. Там находится пятиэтажный четырехподъездный кирпичный дом 1969 года постройки.

Настоящие бомбоубежища создадут в Ленинградской области. Власти решили изымать и ремонтировать для этого углубленные подвалы.

Бизнес Мурманская область
22 ноября 2024, 18:19
Россиянка пожаловалась на попытки бывшего мужа — офицера НАТО отобрать ребенка
Global Look Press
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Сбежавшая из Греции вместе с сыном от избивавшего ее мужа россиянка заявила, что бывший супруг приехал в Россию, чтобы через суд получить разрешение на свидания с ребенком и вывоз его из страны на выходные. Об этом мать мальчика Наталья рассказала Telegram-каналу Mash.

Она пояснила, что познакомилась с будущим супругом в социальных сетях. Живущий в Греции кадровый военный ее впечатлил, и женщина решилась на брак.

После рождения сына муж стал избивать россиянку и угрожал забрать ребенка. Добиться развода Наталья смогла только через суд, который назначил совместную опеку.

Женщина заметила на теле ребенка травмы, которые появлялись каждый раз, как экс-супруг возвращал ей сына. Когда она попыталась лишить абьюзера родительских прав, получила массу угроз от родственников бывшего мужа. Испугавшись, вернулась в Россию, где через МВД добилась запрета на вывоз сына из страны.

Но просто так бывший супруг не сдался, приехал за ребенком и подал заявление в Щербинский суд.

Завербованная СБУ жительница Херсонской области ранее рассказала, что украинские силовики заставили ее собирать информацию под угрозой отобрать детей. В результате женщина добровольно сдалась ФСБ.

Суд Дети Военные Женщины Греция Россия

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