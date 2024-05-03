Песков объяснил возвращение уехавших россиян

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«В любом случае вести бизнес у нас интереснее. У нас больше возможностей. У себя дома это всегда делать надежнее», - прокомментировал ситуацию прессе-секретарь президента.

Песков назвал процесс возвращения россиян нормальным и рассказал, что в государстве динамично развивается экономика.

«Кто-то уезжает, кто-то приезжает. Так работает экономика», - добавил он.

Ранее Песков высказался по поводу скандальных слов президента Франции Эммануэля Макрона о вводе войск на Украину, сообщила «Газета.ru». Представитель Кремля заявил, что Россия считает опасной подобную риторику и внимательно следит за высказываниями французского лидера.