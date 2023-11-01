Песков объяснил возвращение бизнесменов в Россию тоской по родине
Уехавшие из России бизнесмены, в том числе совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, вернулись на родину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это нормальным процессом, сообщили «Известия».
«Слушайте, это, во-первых, не олигархат, это предприниматель крупный. Есть и бизнесмены меньше, кто возвращается и уезжает. Граждане России ездят по всему миру, но родина у них одна», - сказал он на брифинге.
Михаил Фридман жил в Великобритании, несмотря на попадание в санкционный список и блокировку счетов. За несколько дней до обострения конфликта в секторе Газа он переехал в Израиль, а затем в Россию. Бизнесмен заявил, что вернулся из-за боевых действий. Он признался, что жизнь в Лондоне перестала вселять чувства спокойствия и стабильности.
Во Франции задержали другого российского бизнесмена - одного из основателей и бывшего совладельца «Альфа-Групп» Алексея Кузьмичева. Его обвинили в отмывании денег.