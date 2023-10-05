Песков объяснил, сколько будет сохраняться запрет на экспорт топлива

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Правительство РФ неоднократно отмечало, что в этом вопросе какого-либо дедлайна нет, отметил Песков. Как только необходимость запрета на экспорт топлива исчезнет, будут рассматриваться другие меры.

«Запрет будет продолжаться по мере необходимости», - заявил официальный представитель Кремля.

Кабмин России ввел ограничение на экспорт бензина и дизеля с 21 сентября. Целью такой меры стала стабилизация внутреннего рынка. После введения запрета биржевые цены на бензин упали на 10-11%, а дизель подешевел почти на 15%. Затем стоимость топлива немного выросла.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что правительство может ослабить запрет на экспорт и разрешить трубопроводные поставки дизельного топлива. Такое решение могут принять из-за рисков для нефтепереработки.