28 марта 2024, 12:45

Песков объяснил, почему Путин не прибыл к Crocus City Hall сразу после теракта

РИА «Новости»
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Поездка президента России Владимира Путина к зданию Crocus City Hall в первые дни после теракта стала бы нецелесообразной. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Такая поездка была бы нецелесообразна, препятствовала бы работе штаба», - сказал он.

Песков отметил, что Кремль дополнительно сообщит, если дополнительные контакты президента с семьями погибших станут необходимы.

Дмитрий Песков Владимир Путин Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 12:40
Эскалатор в новосибирском ТЦ едва не «зажевал» упавшего ребенка. ЧП попало на видео
Телеканал «360»
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Девочку едва не затянуло в ленту эскалатора в торговом центре в Новосибирске. Видео ЧП появилось в распоряжении «360».

На опубликованных кадрах видно, как ребенок лежит на подвижных ступенях вверх головой и двигается вверх. Почти сразу снизу появляется его отец и пытается найти кнопку выключения эскалатора.

В это же время девочке пытался оказать помощь сотрудник одного из магазинов бытовой техники в фирменной одежде. Все завершилось благополучно. Причины происшествия пока неизвестны.

Издание NGS.ru уточнило, что ЧП случилось в торговом центре Golden Field в Октябрьском районе города. В руководстве торгового объекта рассказали, что охранники часто жалуются на родителей, которые оставляют детей без внимания.

«Они приходят вместе с детьми, которые иногда прыгают на площадку с эскалатора. Видимо, отец смотрел что-то в магазине бытовой техники и оставил без присмотра своего ребенка», - отметила представитель ТЦ Светлана.

В начале февраля трехлетний мальчик сорвался с горки в ТЦ в Мытищах.

Дети Магазины
28 марта 2024, 12:01
Названо условие восстановления Crocus City Hall после теракта
РИА «Новости»
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Владельцы Crocus City Hall примут окончательное решение о дальнейшей судьбе объекта, исходя из ряда факторов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал сын владельца концертного зала, певец Эмин Агаларов.

«Окончательного решения по возможному восстановлению Crocus City Hall пока нет. Ориентируемся на мнение президента Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева и общественности», - сообщил он.

Агаларов добавил, что страховка объекта покроет лишь 1/40 от всех затрат. При этом строительство подобного концертного зала будет стоить примерно 150 миллионов долларов.

Ранее певец рассказал, что на месте теракта обязательно появится мемориал , однако точно его местоположение на данный момент неизвестно, писал RT.

Согласно опросу сервиса SuperJob, большинство жителей Москвы и Подмосковья одобрили установку мемориала в память о погибших при террористическом акте.

Дети Магазины
28 марта 2024, 11:52
Омский музыкант умер в 38 лет во время тренировки
РИА «Новости»
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Лидер группы «Банда Василевского» Григорий Василевский умер 27 марта на 39-м году жизни. Музыканту стало плохо на занятии по фехтованию в спортивной школе № 13 в Омске, сообщил портал NGS55.RU.

«Гриша был верующим и светлым человеком. Он любил музыку и русскую литературу», - рассказал редактор издания, который был знаком с исполнителем.

В омском управлении Следственного комитета добавили, что точную причину смерти назовут позднее. Предварительно, музыкант скончался от сердечной недостаточности.

Музыка
28 марта 2024, 11:50
Сотрудникам Crocus City Hall пообещали подыскать другую работу
РИА «Новости»
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После теракта в концертном зале Crocus City Hall более 300 человек остались без работы. Их переведут на другие объекты, заявил в эфире телеканала «Россия 24» бывший первый вице-президент Crocus Group, сын владельца компании Эмин Агаларов. Его процитировали «Известия».

«Мы планируем всех трудоустроить, в Crocus City Hall работало более 300 человек, и мы хотим сохранить рабочие места, чтобы люди продолжали работать, распределить их на соседствующие объекты, которые не пострадали», - заявил он.

Эмин Агаларов сказал, что решение о восстановлении концертного зала или о создании мемориала на месте теракта еще не приняли. Он сообщил, что компания учтет мнение общества, президента России Владимира Путина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Строительство похожего комплекса, по подсчетам бизнесмена, обойдется Crocus Group не менее чем в 150 миллионов долларов. Эмин Агаларов заявил, что его отец Араз Агаларов 15 лет назад потратил на создание Crocus City Hall порядка 70 миллионов долларов.

Теракт произошел 22 марта. Преступники открыли огонь по зрителям концерта группы «Пикник» и подожгли концертный зал.

Произошло обрушение , обстановку у Crocus City Hall на шестой день после нападения сняли на видео.

Работа Бизнес Стрельба в Crocus City Hall

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