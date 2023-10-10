Песков не назвал точные даты визита президента Палестины в Россию

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«Нет, пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипканалам», - сказал Песков, подчеркнув, что больше ему пока что нечего сказать на этот счет.

Представитель Кремля добавил, что Россия, разумеется, продолжает контакты с палестинской стороны.

Также он отметил, что визит Аббаса планировали заранее. Так он ответил на вопрос, связана ли поездка президента Палестины с обострением конфликта с Израилем.

«Он заранее планировался, как только все будет окончательно определено, мы вас проинформируем», - заключил Песков.

О подготовке визита Аббаса в Россию накануне заявил посол Палестины Абдельхафиз Нофаль.

«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в страну», - сказал дипломат.