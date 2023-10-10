Песков не назвал точные даты визита президента Палестины в Россию
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не назвал точные даты визита в Россию лидера Палестины Махмуда Аббаса. При этом он обратил внимание, что поездка планировалась заранее, сообщило ТАСС.
«Нет, пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипканалам», - сказал Песков, подчеркнув, что больше ему пока что нечего сказать на этот счет.
Представитель Кремля добавил, что Россия, разумеется, продолжает контакты с палестинской стороны.
Также он отметил, что визит Аббаса планировали заранее. Так он ответил на вопрос, связана ли поездка президента Палестины с обострением конфликта с Израилем.
«Он заранее планировался, как только все будет окончательно определено, мы вас проинформируем», - заключил Песков.
О подготовке визита Аббаса в Россию накануне заявил посол Палестины Абдельхафиз Нофаль.
«С Москвой мы поддерживаем ежедневные контакты. Сейчас идет подготовка к визиту президента Аббаса в страну», - сказал дипломат.