Франция обнаружила «русский след» в нашествии клопов

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Французские спецслужбы нашли «русский след» после появления клопов в общественном транспорте и кинотеатрах. Журналисты 20 Minutes предположили, что таким образом РФ «планирует» испортить репутацию республики перед Олимпийскими играми в Париже в 2024 году.

России, по мнению авторов материала, стало якобы выгодно посеять панику и «обострить психоз» по поводу клопов именно перед Играми, которые состоятся летом во французской столице. Таким образом РФ «ответила» на введенные против нее санкции после начала спецоперации на Украине, добавили авторы статьи.

«Провоцирование безумия в СМИ во Франции и за рубежом может запятнать имидж страны за несколько месяцев до Олимпийских игр 2024 года в Париже», - указали обозреватели.

На полосах нескольких агентств мелькали громкие заголовки с ложной информацией. В частности, журналисты писали о «нашествии клопов на Париж» после притока во французскую столицу украинских беженцев. Данные новости авторы 20 Minutes назвали фейковыми.

Ранее портал ERR сообщал, что стремительный рост популяции постельных клопов во Франции стал угрозой для европейских стран. Паразиты встречаются «как в метро, ​​так и в больницах». Из-за большого потока туристов данная проблема может распространиться на все государства ЕС.