Песков назвал протесты в Махачкале вмешательством из-за рубежа

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Он добавил, что протесты 29 октября в аэропорту Махачкалы координировались извне.

«Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, главы республики Сергея Меликова», - указал Песков.

Ранее в Дагестане вспыхнули антиизраильские протесты , жители региона попытались взять штурмом аэропорт в Махачкале. Протестующие заблокировали взлетно-посадочную полосу и не давали выйти из самолета пассажирам, которые прилетели из Тель-Авива.

Глава Дагестана подтвердил, что протестные акции курировались с помощью проукраинских Telegram-каналов. По мнению Меликова, они хотели вызвать межнациональную рознь с помощью призывов выходить на митинги в поддержку Палестины.