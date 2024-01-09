Песков назвал причины перебоев с теплоснабжением в Подмосковье

«Во-первых, речь идет об аномальных морозах, во-вторых, конечно же, несмотря на все титанические усилия по обновлению всех систем ЖКХ, естественно, определенная их часть остается в достаточно ветхом состоянии», - указал он.

Песков отметил, что коммунальные службы в экстренном режиме бросили все силы на ликвидацию последствий аварий на системах теплоснабжения. Пресс-секретарь президента добавил, что в Подмосковье специалисты работали круглосуточно, чтобы вернуть жителям отопление в кратчайшие сроки.

«Будем надеяться, что в самое ближайшее время удастся с этой ситуацией справиться и вернуть электричество и, главное, тепло людям», - заключил Песков.

Ранее официальный представитель Кремля рассказал о модернизации систем ЖКХ в России. По его словам, в стране обновят коммунальную инфраструктуру, но этот процесс займет какое-то время.