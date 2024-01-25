Песков назвал обмен пленными процессом, который проходит в полной тишине

«Каким образом это скажется на перспективе обменного процесса - это сегодня никто не скажет. Это процесс, который должен идти в абсолютной тишине», - указал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что пока ничего нельзя сказать, что дальше будет с процессом обмена пленными. Песков также отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о расследовании крушения Ил-76. Он уточнил, что если лидер соседней республики говорит о расследовании преступных действий киевского режима, то оно однозначно нужно.

Самолет Ил-76 , на борту которого находились украинские военнопленные, разбился в Белгородской области. В результате катастрофы никто не выжил.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Ил-76 со своими сослуживцами сбили. сами ВСУ, использовав ЗРК Patriot или IRIS-T.

МИД России призвал международные структуры осудить действия Украины.

Обмен пленными - процесс, который проходит в полной тишине. Об этом напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировав ситуацию с крушением Ил-76. Его процитировало РИА «Новости».