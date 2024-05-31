Первый супруг Заворотнюк передумал лететь на похороны актрисы
В Москве 1 июня состоятся похороны актрисы Анастасии Заворотнюк. Ее первый супруг Олаф Шварцкопф решил не приезжать в Москву на траурную церемонию, сообщил «Московский комсомолец».
По данным издания, изначально Шварцкопф планировал проститься с бывшей супругой, но внезапно передумал.
«На похоронах не буду. Не получается приехать в Москву», - сказал он журналистам.
Первый муж актрисы теперь проживает на Урале. Оформив развод, бывшие супруги практически не общались. По словам Шварцкопфа, он дружил с братом звезды «Моей прекрасной няни Святославом, но после его смерти окончательно потерял связь с семьей артистки.
Шварцкопф и Заворотнюк состояли в браке примерно год. Мужчина признался, что их отношения ухудшились практически сразу после свадьбы.
Заворотнюк скончалась 30 мая ночью в хосписе. Последние пять лет артистка боролась с тяжелой болезнью - раком головного мозга. Похороны состоятся в субботу на Троекуровском кладбище.