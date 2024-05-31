Первый супруг Заворотнюк передумал лететь на похороны актрисы

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По данным издания, изначально Шварцкопф планировал проститься с бывшей супругой, но внезапно передумал.

«На похоронах не буду. Не получается приехать в Москву», - сказал он журналистам.

Первый муж актрисы теперь проживает на Урале. Оформив развод, бывшие супруги практически не общались. По словам Шварцкопфа, он дружил с братом звезды «Моей прекрасной няни Святославом, но после его смерти окончательно потерял связь с семьей артистки.

Шварцкопф и Заворотнюк состояли в браке примерно год. Мужчина признался, что их отношения ухудшились практически сразу после свадьбы.

Заворотнюк скончалась 30 мая ночью в хосписе. Последние пять лет артистка боролась с тяжелой болезнью - раком головного мозга. Похороны состоятся в субботу на Троекуровском кладбище.