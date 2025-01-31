Первый штраф за пропаганду чайлдфри выписали в России

Силовики обнаружили нарушающие закон публикации в социальной сети жительницы Севастополя. В частности, в опубликованных мемах они заметили высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни.

«После вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы и они оставались доступными», - подчеркнули в региональном управлении МВД.

Полицейские составили административный протокол в отношении нарушительницы. Размер штрафа составил 50 тысяч рублей по решению суда.

В открытых источниках говорится, что это первый штраф, выписанный за пропаганду чайлдфри. Но раньше под эту же статью попал еще один житель Ставрополя.

Хотя случай считается отдельным, потому что административное дело завели за пропаганду нетрадиционных отношений , которые соседствуют в статье административного кодекса с запрещенным продвижением идей отказа от деторождения.

Ранее россиянам объяснили, какое наказание может ждать тех, кто пропагандирует чайлдфри в интернете. Юрист призвал удалять публикации, сделанные до появления закона.