31 января 2025, 19:25

Первый штраф за пропаганду чайлдфри выписали в России

РИА «Новости»
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В России впервые сообщили о наказании за мем о чайлдфри. Правоохранительные органы оштрафовали за пропаганду бездетного образа жизни 29-летнюю женщину. Об этом заявили в пресс-службе полиции Севастополя.

Силовики обнаружили нарушающие закон публикации в социальной сети жительницы Севастополя. В частности, в опубликованных мемах они заметили высказывание о привлекательности отказа от деторождения в пользу беспечного образа жизни.

«После вступления в силу изменений законодательства владелица аккаунта не удалила запрещенные материалы со своей страницы и они оставались доступными», - подчеркнули в региональном управлении МВД.

Полицейские составили административный протокол в отношении нарушительницы. Размер штрафа составил 50 тысяч рублей по решению суда.

В открытых источниках говорится, что это первый штраф, выписанный за пропаганду чайлдфри. Но раньше под эту же статью попал еще один житель Ставрополя.

Хотя случай считается отдельным, потому что административное дело завели за пропаганду нетрадиционных отношений , которые соседствуют в статье административного кодекса с запрещенным продвижением идей отказа от деторождения.

Ранее россиянам объяснили, какое наказание может ждать тех, кто пропагандирует чайлдфри в интернете. Юрист призвал удалять публикации, сделанные до появления закона.

Штрафы Интернет Законы Севастополь Мемы Чайлдфри
31 января 2025, 19:09
Хинштейн извинился перед беженцами в Курске из-за проблем с питанием
РИА «Новости»
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Врио главы Курской области Александр Хинштейн лично посетил пункт временного размещения «Олимпиец», где якобы перестали кормить беженцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, ему стало известно от жителей ПВР в лагере «Олимпиец» о том, что с 31 января их перестали кормить бесплатно.

«Сам выехал на место, чтобы лично разобраться в ситуации, хотя ответственные лица правительства области и уверяли меня, что все под контролем. Прежде всего извинился перед людьми», - отметил чиновник.

Врио главы Курской области добавил, что выяснилось наличие задолженности по питанию. Он пообещал выделить финансирование из резервного фонда, чтобы во всех ПВР региона люди были обеспечены едой. Также Хинштейн предупредил о кадровых выводах в связи с произошедшим.

О прекращении питания в ПВР ранее заявил курский общественник Валерий Моисеев.

По его словам, только у единиц беженцев есть возможность готовить на электроплитках.

Ранее Хинштейн признался, что у него нет доверия к местным чиновникам. Он предложил им уволиться в случае неготовности работать с возросшим объемом нагрузки.

Питание Беженцы Курская область Александр Хинштейн
31 января 2025, 14:35
«Клиническая русофобия». Захарова — о высказываниях про песню «Сигма-бой» в Европе
РИА «Новости»
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Попытки европейских политиков запретить российскую песню «Сигма-бой» являются безумием и клинической русофобией. Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это уже клиническая русофобия. Есть просто русофобия, а у нее есть еще стадии. Это клиника. <…> Это из разряда безумия», - сказала дипломат.

Захарова добавила, что по такой логике европейские страны могут начать запрещать бурых медведей или наказывать части Мирового океана и Солнца, которые «касались России».

На прошлой неделе во время заседания Европарламента немецкий политик и представитель партии «Вольт Европа» Нэла Риль заявила, что хит российской группы «Сигма-бой» следует запретить в странах Европы , так как песня передает патриархальное и пророссийское мировоззрение, что негативно влияет на молодежь.

Председатель правления «Движения первых» Артур Орлов в ответ на это сказал, что среди молодежи разных стран талант российских детей востребован , несмотря на попытки европейских политиков запретить их творчество.

Мария Захарова Песни Европа МИД РФ Русофобия
31 января 2025, 13:55
Депутат Лантратова: ветеранам СВО нужно компенсировать часть затрат на связь
РИА «Новости»
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Ветеранам боевых действий необходимо компенсировать часть затрат на мобильную связь и интернет. С таким предложением выступила депутат Государственной думы Яна Лантратова. Она направила свое обращение на имя председателя правительства России Михаила Мишустина, передает RT.

Парламентарий отметила, что средства связи имеют особую значимость для социальной адаптации ветеранов специальной военной операции и получения ими медицинских услуг реабилитации.

«Введение компенсации части затрат на оплату услуг телефонной связи и интернета в размере 50% позволит существенно снизить финансовую нагрузку, а также продемонстрировать уважение и признательность за их заслуги перед Родиной», - заявила Лантратова.

Она добавила, что подобные меры укрепят связь ветеранов с семьями, государством и общественными организациями.

Интернет Ветераны Депутаты Россия
31 января 2025, 12:20
«Пьянству — бой!» В Вологодской области решили бороться с самогонщиками
РИА «Новости»
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В Вологодской области с 1 марта ужесточат правила продажи алкоголя. На этом фоне местные власти решили усилить борьбу с самогонщиками, сообщили изданию «Подъем» в правительстве региона.

Вологодские власти намерены отслеживать нарушения и больше рассказывать населению о вреде спиртных напитков. В региональном правительстве обратили внимание на то, что люди в целом поддерживают введение новых запретов, а некоторые даже вносят собственные предложения, которые чиновники тщательно изучают.

В первый день весны в Вологодской области начнет действовать закон, позволяющий продавать алкоголь в будние дни только с 12:00 до 14:00. В выходные график продажи останется прежним.

В преддверии введения ограничений в Вологде закрылись несколько алкомаркетов. Более того, в городе зафиксировали скачок спроса на самогонные аппараты.

Запреты Алкоголь Россия Магазины

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