27 января 2025, 10:33

Первый реестр травников и костоправов создали в России

РИА «Новости»
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В Башкирии создали первый в России реестр специалистов народной медицины, в том числе костоправов и травников. Соответствующий список опубликовали на сайте Минздрава региона.

На данный момент в реестр внесли семь специалистов, которые занимаются костоправством, траволечением, йоготерапией, ароматерапией, акупунктурой и другими методами народной медицины. В документе названы их ФИО, срок действия разрешений на работу и место деятельности.

Представители ведомства в комментарии «Коммерсанту» заявили, что право на занятие народной медициной имеет гражданин, получивший разрешение министерства. Его выдают на срок пять лет.

Первый заместитель руководителя комитета по охране здоровья Госдумы Бадма Башанкаев отметил, что власти региона сделали большой шаг для контроля над ситуацией.

«Пациент не должен сталкиваться с псевдоцелителями и шарлатанством, поэтому этому вопросу наш комитет уделяет пристальное внимание. Основной принцип: пациент должен получать качественную помощь», - сказал он.

Ранее священник РПЦ Павел Островский предложил провести аттестацию народных чародеев.

Башкирия Россия Медицина
27 января 2025, 12:07
Мужчина украл автомат с конфетами в Воронеже
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В Воронеже неизвестный молодой человек украл и попытался разломать автомат с конфетами, которые обычно устанавливают в супермаркетах. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина хотел вскрыть устройство и ломал его, разбрасывая части около мусорки внутри двора на улице Калашникова. Действия нарушителя попали на видео. На вопросы местных жителей он внятно ответить не смог, отвернулся и убежал.

Ранее в Москве впервые обокрали робота-доставщика компании «Яндекс» , который отвозил заказ на Смоленский бульвар. Злоумышленников ищет полиция.

Пьяная москвичка в начале января вломилась ночью в салон красоты и украла товар на 20 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую. Оказалось, что она не помнила о содеянном.

Видео Кражи
27 января 2025, 11:58
Работодатели пожаловались на проблемы с молодыми сотрудниками в России
РИА «Новости»
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Российские компании столкнулись с усилением текучести кадров. Количество увольнений растет преимущественно среди молодых начинающих специалистов, сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на исследования аудиторско-консалтинговой компании Kept.

В опросе приняли участие 68 компаний из 20 отраслей экономики, среди которых производство потребительских товаров, розничная и оптовая торговля, технологии и IT, банки, химическая промышленность и другие сферы.

Согласно полученным данным, с проблемой текучки кадров столкнулись более трети опрошенных компаний. Тенденцию отметили среди квалифицированных сотрудников, рабочего (обслуживающего) персонала и начинающих специалистов. Меньшее число увольнений зафиксировано среди руководителей и топ-менеджмента.

Около 45% работодателей отметили учащение джоб-хоппинга- увольнение сотрудников, проработавших в компании менее года.

«Чаще всего так увольняется рабочий и обслуживающий персонал - это отмечают две трети респондентов. Еще 59% опрошенных работодателей фиксируют тенденцию среди начинающих специалистов, 38% - квалифицированных», - сообщил источник.

Кроме того, более половины - 52% опрошенных компаний - отметили существующие сложности с сотрудниками, родившимися с 2000 по 2011 год.

Большая часть проблем во взаимодействии с людьми этой возрастной категории связана со «слишком высокими требованиями к вознаграждению при недостаточных знаниях и навыках». Также работодатели пожаловались на быструю потерю интереса к работе, эмоциональную чувствительность и клиповое мышление молодых сотрудников.

Ранее специалисты сервиса «Авито Работа» назвали новые направления, которые стали востребованы в сфере удаленной работы.

Исследования Рабочие места Россия Работа Экономика
27 января 2025, 10:58
Размер материнского капитала вырастет с 1 февраля
РИА «Новости»
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Материнский капитал на первого ребенка с 1 февраля 2025 года увеличится до 690,3 тысячи рублей. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Также возрастут размеры выплат на второго и последующих детей - до 912,2 тысячи рублей. Если семья уже потратила часть средств маткапитала, то его остаток проиндексируют.

Увеличится и единовременное пособие по рождению ребенка. С 1 февраля сумма составит 26,9 тысячи рублей.

Мишустин добавил, что по поручению президента теперь будет ежегодно индексироваться и ежемесячная выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, которая ранее была фиксированной.

«Необходимые ресурсы для выполнения всех этих обязательств перед гражданами предусмотрены как федеральным бюджетом, так и Социальным фондом», - подчеркнул председатель правительства.

Ранее россиянам напомнили о возможности потратить материнский капитал на сбор детей в школу. Закон об этом в августе 2024 года подписал президент страны Владимир Путин.

Выплаты в России Маткапитал в РФ Михаил Мишустин
27 января 2025, 10:46
В Петербурге установилась погода как в дни прорыва блокады
РИА «Новости»
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Погода в Санкт-Петербурге 27 января 2025 года очень похожа на погоду, царившую в Ленинграде в решающие дни прорыва блокады. Об этом сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Метеоролог поздравил россиян с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от блокады и отметил, что сейчас в городе установилась не очень комфортная для проведения торжественных мероприятий погода.

Через территорию региона проходит циклон, приносящий новые порции дождя и теплого воздуха. Температура 27 и 28 января сохранится на отметке плюс один-плюс два градуса. В северных районах ожидается мокрый снег.

Колесов добавил, что в Санкт-Петербурге уже шестой год подряд устанавливается тепло в третьей декаде января. В самые жаркие дни температура достигает плюс девяти градусов.

«Такая погода очень похожа на погоду, установившуюся в Ленинграде в конце января 1944 года, как раз в самые решающие дни прорыва блокады», - отметил синоптик.

Ранее Колесов рассказал, какая погода ждет жителей Санкт-Петербурга в феврале. В город придут кратковременные периоды похолодания.

Санкт-Петербург Погода Блокада Ленинграда

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