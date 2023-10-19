Первый модный интенсив пройдет на международном форуме в Москве

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В Москве на форуме BRICS Fashion Summit впервые состоится международный модный интенсив. Курс получил название «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда». Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы.

С 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды в парке «Зарядье» проведут ежедневные семинары и лекции. Куратором интенсива будет преподаватель Британской высшей школы дизайна Анна Рыкова. По окончании курса, рассчитанного на 30 академических часов, выдадут сертификаты.

«Занятия проведут преподаватели из России, Китая, Индии, Колумбии, Бразилии, ЮАР, а также из ведущих мировых школ моды», - уточнили в пресс-службе столичной мэрии.

Участникам расскажут о глобальных тенденциях и процессах мировой индустрии моды, а также как найти уникальные решения для собственного предприятия в этой сфере. Слушатели узнают, как использовать национальные традиции в современном дизайне и позиционировать бренд. Спикеры поделятся знаниями о новейших материалах, об экологичном и этичном производстве, о продуктовом анализе и тестировании и особенностях управления в модном бизнесе.

Заявки на участие можно подать до 7 ноября. Экспертный совет из представителей московских университетов по направлению моды и дизайна оценит мотивационные письма и выберет 120 претендентов. Приоритет получат студенты и выпускники из профильной сферы, а также специалисты в технологиях легкой промышленности, изобразительных и прикладных видах искусства, экономике и управлении, рекламе и связях с общественностью.

Ранее стало известно, что молодые дизайнеры из Москвы продали на городских маркетах свыше 20 тысяч товаров с начала года.