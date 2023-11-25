25 ноября 2023, 14:59

Первый магазин Desport открылся в Москве

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В Москве начал работу первый магазин сети спортивный товаров Desport. Он открылся на месте бывшего Decathlon в торговом центре «Авиапарк», сообщил ТАСС.

«В будущем мы постепенно планирует открывать другие магазины, большая часть заработает еще до 15 декабря», - отметил глава компании по маркетингу Матье Кобаррер.

В марте 2022 года французская сеть Decathlon приостановила работу в России в связи с санкционной политикой западных государств. Минпромторг сообщал, что активы компании перейдут к холдингу АРМ , который владеет франшизами Burger King, «Шоколадница» и Mango. Всего у Decathlon в России работали 35 точек продаж и складов.

Владельцы компании АРМ сообщали, что ассортимент товаров в Desport будет расширяться за счет собственных торговых марок. В скором времени также заработает интернет-магазин.

Россия Магазины Москва 2023
25 ноября 2023, 16:29
Путин указал на роль проекта «Послезавтра» для новых регионов России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Яркий проект «Послезавтра» поможет объединить талантливую молодежь из Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Россия Владимир Путин
25 ноября 2023, 15:31
Церемония прощания с журналистом Максудовым состоялась в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В московском телецентре на Шаболовке простились с погибшим военным корреспондентом телеканала «Россия-24» Борисом Максудовым. Проводить журналиста в последний путь пришли его коллеги по ВГТРК и другие работники СМИ, близкие и друзья, сообщило РИА «Новости».

К гробу корреспондента принесли много цветов, один из венков передали лично от президента России Владимира Путина. Многие выступающие не могли сдержать слез, вспоминая о Максудове при жизни. Каждый отметил, каким отзывчивым и жизнелюбивым был военкор.

Церемонию в том числе посетил тележурналист Владимир Соловьев.

«Я был на этом месте, где Боря погиб, пару неделю назад… Поле-то просматривается. Там камеры у „немцев“ (ВСУ. - прим. ред.)», - указал телеведущий, намекнув на умышленные действия украинских подразделений, которые привели к смерти Максудова.

Соловьев подчеркнул, что ВСУ знали о том, что у журналистов нет оружия, поэтому ударили по ним.

Президент России Владимир Путин наградил Бориса Максудова орденом Мужества посмертно.

В среду, 22 ноября, журналист получил осколочные ранения в Запорожской области от удара ВСУ. Его экстренно эвакуировали в госпиталь Минобороны, расположенный в Крыму. На следующий день стало известно, что военкор скончался , так и не придя в сознание. Ему было 38 лет.

Смертность Журналистика Россия
25 ноября 2023, 14:26
«Поймите, там дети». Мэр Пензы призвал не превращать школы в некрополи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мэр Пензы Александр Басенко призвал не превращать школы в «некрополи». Так он отреагировал на претензии к директору одного из учебных заведений из-за нежелания размещать на здании мемориальную доску в память о выпускнике, погибшем во время СВО, сообщило местное издание Penzainform.

Вопрос об установке памятной доски подняли на сессии Пензенской городской думы в минувшую пятницу, 24 ноября. Депутат Алексей Иванов обратил внимание, что директор одной из школ не захотел помещать ее на здании.

По мнению Иванова, после этого с директором нужно либо «поговорить принципиально», либо подумать о его увольнении.

«Складывается впечатление, что он попросту саботирует проведение специальной военной операции. Он показывает таким неуважением свое отношение к ней», - подчеркнул депутат.

Но мэр Пензы представил другую точку зрения, подчеркнув, что сам относится к бойцам СВО с величайшим уважением, их семьи всячески поддерживают , принимают разные меры соцпомощи.

«Но я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», - указал Басенко.

Глава города обратил внимание, что в Пензе есть школы, где по «семь-восемь» выпускников отдали жизни на СВО. В учебных учреждениях создают уголки памяти, размещают фото погибших.

«Речь не идет о том, чтобы отказать. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся», - подчеркнул мэр.

Басенко выразил уверенность, что Россия одержит победу, и тогда, по его словам, в городе сделают все, чтобы увековечить память наших героев.

«Давайте дождемся завершения процесса и всех перечислим поименно на одной доске», - заключил он.

Дети Школы
25 ноября 2023, 13:18
Депутаты предложили сократить рабочий день для матерей с двумя детьми
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Фракция ЛДПР направила на рассмотрение в правительство закон о сокращении продолжительности рабочего дня для матерей двух и более детей на один час. Об этом пресс-служба партии сообщила в Telegram-канале.

«ЛДПР предложила сократить на один час рабочий день матерям двух и более детей до 18 лет. При этом заработную плату необходимо выплачивать в том же объеме, как в случае с полной рабочей неделей», - указали в публикации.

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что в течение рабочего дня у матерей возникает много дел: посетить утренние кружки, отвести ребенка к врачу.

«Женщины испытывают стресс, отпрашиваясь каждый раз. Это сказывается на отношениях с коллегами и качестве работы. Утверждение дополнительного часа сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребенка - ответственная и большая работа», - подчеркнул он.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ.

Семья Депутаты

Новости по теме