Первый форум волонтеров в сфере охраны здоровья пройдет в Москве

Нет понятия «мое дежурство». Врач — о работе военного госпиталя и эвакуации раненых

Медики военного госпиталя, расположенного в районе участка Соледар — Артемовск, не только спасают жизни бойцам, но и приходят на помощь гражданским врачам, если тем требуется поддержка. О рабочих буднях и эвакуации раненых в беседе с «360» рассказал врач — анестезиолог-реаниматолог Кирилл с позывным Наркоз.

Рядом с ранеными каждую минуту «Здесь из мирного населения и нет никого, мирные начинаются чуть-чуть в районе Попасной, ну и в Первомайском. Там со всеми работаем. Там есть гражданские врачи, но, когда они просят помощи, конечно, мы не отказываем», - поделился Кирилл.

Врач вспомнил о случае, когда они спасли жизнь пострадавшему мальчику. Ребенок вместе с дедом косил траву. Наткнулись на растяжку, как следствие - тяжелое ранение.

«От растяжки осколок в глаз прилетел, возили его. Слава богу, что осколок не проник в полость черепа и не повредил головной мозг», - отметил собеседник «360».

Кирилл отметил, что у медиков военного госпиталя нет отдельного здания для проживания, поэтому врачи всегда находятся рядом с ранеными.

«Иногда спишь и слышишь, как они стонут. Встанешь, ребятам скажешь: обезбол, может? То есть, с одной стороны, удобно. Я слышу, как машина подъезжает, по рации говорят: сколько ходячих, лежачих. И все. Пошел - работаешь. Нет такого, что сейчас не мое дежурство и я не буду помогать», - пояснил он.

Как эвакуируют раненых Говоря об организации транспортировки раненых, Кирилл пояснил, что у них под эти цели переоборудовали обычные машины. Речи о спецтранспорте нет. Врачи берут с собой необходимое оборудование, инструменты. Автомобили переделали так, чтобы в салоне можно было разместить несколько носилок.

«Если взять хорошую „буханку“, необязательно, чтобы она была под скорую помощь оборудована, а вот чисто, как у нас, как фургон. Если она будет по технической части удовлетворять [требованиям], можно отличный автомобиль эвакуационный сделать, ведь по таким дорогам очень тяжело ездить», - отметил собеседник «360».

В день на такой переоборудованной «буханке» можно совершать в среднем два рейса, а это уже порядка 15 раненых.

«А если три-четыре рейса, то число увеличивается. Это по легким раненым, а по тяжелым в день можно сделать два рейса в Луганск отсюда, нагрузка большая, поэтому у нас два водителя», - рассказал Кирилл.

О дальнейшей судьбе пациентов Задача медиков в госпитале - стабилизировать состояние пациентов, провести операцию. Поток большой, и многие раненые, по его словам, не помнят врачей. Отследить судьбу каждого спасенного у медиков тоже нет возможности, но в отдельных случаях они по собственной инициативе стараются мониторить ситуацию.

«Поток большой, [пациенты] даже нас не помнят. Есть случаи незаурядные, тяжелые, когда мы возвращаемся в Луганскую республиканскую больницу и интересуемся их здоровьем, мониторим по свой инициативе, какова судьба в дальнейшем», - уточнил врач.

Применение фосгена ВСУ Отдельно он отметил преступные методы, которые используют ВСУ, в частности применение запрещенного оружия. Комментируя одно из видео, которое зафиксировало сброс боеприпаса и последовавший химический процесс с выделением пены, Кирилл не исключил, что это мог быть газ фосген.

«Это мог быть фосген, он вообще слезоточивый газ, что угодно. Но фосген применяли они точно. Антидота если нет, помощь вовремя не оказана, то все - большие потери», - заключил медик.